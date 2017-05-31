林昀儒資格賽再勝 闖進桌球世錦賽會內賽中央社 (2017-05-31 14:58)
（中央社記者李晉緯台北31日綜合報導）台灣桌球選手林昀儒在桌球世錦賽資格賽的分組循環賽脫穎而出，接著再於資格賽的淘汰賽以4比0勝出，成功闖進會內賽；同樣晉級淘汰賽的孫嘉宏則以3比4惜敗，無緣會內賽。
2017年桌球世界錦標賽（Liebherr 2017 World Table Tennis Championships），當地時間29日起在德國進行。
賽事的資格賽先分64組打循環賽，排名分組第1者可晉級資格賽的淘汰賽，之後脫穎而出的32人才可進到會內賽，台灣選手孫嘉宏、林昀儒通過循環賽考驗後，緊接在淘汰賽爭取晉級會內賽資格。
在資格賽循環賽3戰中，都以4比0擊敗對手的林昀儒，在資格賽淘汰賽再以11比5、11比6、11比5、11比8，直落4擊敗對手，生涯首度揮軍世錦賽，就成功闖進會內賽。
而孫嘉宏則在資格賽淘汰賽中，以3比4的局數惜敗，無緣會內賽。
除此之外，台灣選手已有男單的莊智淵、陳建安、廖振珽，女單的鄭怡靜、陳思羽、鄭先知、黃郁雯、劉昱昕，男雙的陳建安/廖振珽、孫嘉宏/林昀儒，女雙的鄭怡靜/陳思羽、鄭先知/黃郁雯，混雙的鄭怡靜/陳建安、陳思羽/莊智淵等人進到會內賽。1060531
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