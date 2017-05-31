MLB／藍鳥隊唐納森轟超大號全壘打NOWnews今日新聞 (2017-05-31 11:30)
藍鳥隊強棒Josh Donaldson（唐納森）今天4局下不僅轟出全壘打，還轟出直飛看台第五層的超大號全壘打，此戰藍鳥靠著8局下Kendrys Morales的2分彈，以6比4擊敗紅人隊。
Donaldson四局下轟出的全壘打，飛了435呎遠，飛上了藍鳥主場看台的第五層。藍鳥主場Rogers Centre自1989年啟用以來，能把全壘打轟上第五層看台的，Donaldson是史上第20次。
上一次能把全壘打轟上第五層看台的藍鳥球員是Edwin Encarnacion，他在2015年4月21日對金鶯之戰締造了這個紀錄，至於對手轟出這種超大號全壘打的是教士隊的Alex Dickerson，時間是2016年7月25日。
此戰藍鳥隊攻下的6分，全都是靠全壘打得到的，4局下Donaldson先轟2分彈，接著Jose Bautista、Russell Martin也都轟出全壘打，單局3轟，是藍鳥隊史第二好的紀錄，5月藍鳥隊已轟出47支全壘打。
藍鳥隊8局下Bautista先擊出安打，接著Morales轟2分砲，一棒定江山。
紅人隊1局上Zack Cozart、Joey Votto連轟兩發紅不讓，Zack Cozart五局上再轟陽春砲，單場雙響砲。
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