紐約洋基隊今天主場出戰金鶯隊,靠著開路先鋒Brett Gardner(賈納)首局首打席開砲與Matt Holliday(哈樂戴)兩人分別演出單場雙響砲,終場以8:3擊敗金鶯,持續在美聯東區領先群雄。

洋基隊雖然是美聯得分排名第二的球隊,但自5月18日比賽後,他們的得分效率下降,每場只能拿3.36分,不過這場比賽他們痛擊金鶯先發投手Chris Tillman,讓他僅投2.2局就爆5分吞敗。

首局Gardner敲出右外野全壘打後,Holliday也轟出左外野陽春彈,次局Aaron Hicks敲出適時安打後,Holliday再開轟,4局下Gardner再轟陽春彈,也讓洋基前5局就拿下8分領先,奠定勝基。

洋基隊先發投手Luis Severino主投6.1局只讓金鶯隊打線拿下1分,8次三振,拿下本季第4勝。

洋基隊明將推出日籍投手田中將大先發,他上一場對運動家,主投7.1局吞敗,飆出生涯新高13次三振。

