紐約洋基隊今天主場出戰金鶯隊，靠著開路先鋒Brett Gardner（賈納）首局首打席開砲與Matt Holliday（哈樂戴）兩人分別演出單場雙響砲，終場以8:3擊敗金鶯，持續在美聯東區領先群雄。

洋基隊雖然是美聯得分排名第二的球隊，但自5月18日比賽後，他們的得分效率下降，每場只能拿3.36分，不過這場比賽他們痛擊金鶯先發投手Chris Tillman，讓他僅投2.2局就爆5分吞敗。

首局Gardner敲出右外野全壘打後，Holliday也轟出左外野陽春彈，次局Aaron Hicks敲出適時安打後，Holliday再開轟，4局下Gardner再轟陽春彈，也讓洋基前5局就拿下8分領先，奠定勝基。

洋基隊先發投手Luis Severino主投6.1局只讓金鶯隊打線拿下1分，8次三振，拿下本季第4勝。

洋基隊明將推出日籍投手田中將大先發，他上一場對運動家，主投7.1局吞敗，飆出生涯新高13次三振。

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