NBA／6枚冠軍戒認證 皮朋：柯瑞不是勇士最好的球員NOWnews今日新聞 (2017-05-31 11:42)
手握6枚冠軍戒指的前「天下第二人」Scottie Pippen（皮朋），目前是《The Jump》節目固定來賓，今天在節目中談論到即將到來的冠軍賽，但Pippen表示勇士Steph Curry（柯瑞）並不是最好的球員。
Pippen表示：「我認為他不是最好的球員，就算他是2屆MVP得主，但他還不是勇士陣中最好的球員，他不是球隊中最重要的球員，他是一個很棒的球員，但當你的隊伍當中有LeBron James或是Kevin Durant的話，那就是另外一回事了。」
Pippen的說法並沒有不正確，Durant是勇士陣中最好的球員，當Durant受傷期間，勇士曾經歷一段不小的低潮，Durant同樣能帶給對手相當大的壓力。
同樣地，騎士一樣不能忽視Curry在場上的影響力，他的傳球以及神準的三分外線同樣會帶給騎士相當大的壓力，或許Durant是勇士陣中最好的球員，但Curry仍會透過他的方式給予對手致命一擊。
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