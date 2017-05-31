（中央社記者謝靜雯台北31日綜合報導）旅美坦帕灣光芒隊投手胡智為今天再度升上大聯盟，並於與德州遊騎兵隊比賽中登板中繼，投2.1局沒被敲出安打、無失分，球隊領先時退場，但隊友沒能守成，胡智為無緣生涯首勝。



遊騎兵隊在7、8兩局猛攻，一口氣攻下7分演出逆轉秀，以9比5擊敗光芒隊。



胡智為今年4月生涯首度升上大聯盟，今天賽前大聯盟後援出賽2場，總計投1.2局被敲1支安打，失掉1分（非責失）；光芒隊最近牛棚消耗大，胡智為今天再被叫上大聯盟，第3度在大聯盟登板。



今天比賽，光芒隊先發投手安卓斯（Matt Andriese）首局就有狀況，開賽就被秋信守敲出全壘打，再被敲出接連安打失分，第二局兩人出局後傷退，胡智為接替登板，飆出三振，抓到第3個出局數。



胡智為第三局續投，投出兩次保送，沒被敲出安打，第四局讓打者三上三下，順利結束投球任務；今天比賽總計用43球投完2.1局，沒被敲出安打，投出3次三振、兩次保送，大聯盟生涯防禦率維持在0。



胡智為在光芒隊0比2落後時接手投球，3局光芒發動攻勢，單局攻下4分，取得領先，5局再靠著陽春砲多添1分，取得5比2領先，胡智為退場時為勝投候選。



但遊騎兵隊7局下靠著安德魯斯（Elvis Andrus）3分砲，5比5扳平比數，也將胡智為勝投打掉。1060531