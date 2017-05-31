作者：周沖 來源：麥子熟了

麥子導讀： 小城市安穩也可以大展宏圖，但大城市提供了一切怪胎容身的空間，拼吧，既然總有人要贏，為什麼不是你呢？

文 | 周沖 授權發佈

逃離北上廣深又一次成為熱點，精英也好，屌絲也罷，都被焦慮這張大網所捕撈。

人人都在掙扎，人人都在恐慌，不知道命運的大嘴，是否會將自己第一批吞噬。

許多朋友也在說：

也許，在這個城市打拚一輩子，我可能也沒辦法擁有自己的房子和戶口，孩子上學成問題，健康和安寧還失去了，不太划算。

還是回老家吧！

壓力沒那麼大，消費水平低，收入可以維持全家人開支還有所剩餘……

這樣的話，人可以喘口氣，生活可以更清閑，挺好。

都是選擇，沒什麼對不對。

但如果你問我：周沖，你會回老家嗎？

當然不會。

哪怕我會累死，焦慮死，拚死，也不會離開一線城市。

在一線城市，生活當然不輕鬆。

如果想活得體面，活得自由，那付出的代價更重。

昨天算了一下我的月支出，每月10多萬。

房貸8萬+，保姆工資、團隊工資、稿費、機酒費……加起來10萬+，這還是每月必定開銷。

如果買了包，買了鞋，孝敬父母一點錢，幾十萬就和我say bye bye了。

這種開銷與支出，我相信對於每個人而言，都不是小數目。

但是，我樂在其中。

負擔重嗎？當然。

累嗎？當然。

想回老家嗎？死也不要。

哪怕我現在回三線城市，可以付最少的勞力，獲得很好的生活，半生無憂，要啥有啥，但是，有什麼意義呢？

睜眼無所事事，閉眼昏昏沉沉，只有天天絞盡腦汁地想如何多快好省地找樂子，滿足低等慾望——喝酒、聚餐、唱K、打牌、偷情、你愛我我愛他他愛她——哎呀媽呀，想想真是無聊透頂。

人活著，固然是為了幸福。

但是，對於我而言，幸福不等於睡在金玉床上等死，不等於躺在紅酒池中腐爛。

這真挺沒意思的。

我曾看過一個報導。

說科學界研發出一台幸福機器，只要你躺上去，儀器會精準地刺激你各個神經末梢，讓你覺得嗨到爆。

什麼也不用干，什麼也不用愁，人生只剩下幸福，並且，只感到幸福。

但是，有人願意一生躺在這個機器上嗎？

沒。有。一。個。人。

因為，這種幸福是死的，不是活的；是機器刺激的，不是心靈感知的；是被控制的，不是自由的。

這就很好理解了，為什麼許多人明明可以安逸到老，但還是苦逼前行，像一無所有的年輕人一樣奮鬥。

因為這才有真正的快樂呀。

真正的快樂從哪來？

不是百無聊賴，不是衣來伸手、飯來張口，而是主動選擇障礙，並竭盡全力打破障礙。

比如，張三給自己設置了一個目標，成為一個游泳高手，能拿到全城第一。

有了這個目標，當然就有了奮鬥。

有了奮鬥，就有了壓力。

有了壓力，能量才會流動。

就像物理學上說，無壓強，水都會靜止；有壓強，水才會流動。

你會在壓力的推動下，生命力汩汩冒出，人生如開掛。然後，眼看著自己掛金掛，眼看著自己破城門，眼看著自己平天下，當你打破障礙，實現目標，幸福鋪天蓋地來襲。

這才是有活力的快樂。

再比如我，我給自己設置的目標是月入百萬，新書賣百萬，在國外有別墅，週遊世界，和世界各國的人交朋友。

這在很多人看來不切實際。因為難。

也因為難，壓力自然大。

然而有什麼關係呢？

因為壓力大，所以不容停下，我一直在路上，我一直在死磕，我一直比同行者要拚命……

也因為更專注，付出更多，我走得比別人更快，獲得比別人更多。

所以，壓力大的都市VS壓力小的小城，壓力大的生活VS壓力小的生活，我一定會選擇前者。

因為，這會令我更牛逼。

有人說，生活嘛，開心就好。

還有人說，我什麼都不求，只求安穩地度過這一生。

我很慶幸自己沒有聽進這些鬼話。

我比任何人的起點都低。

出身底層中的底層，半生赤貧，加上骨子裡的倔強，與周圍格格不入。

如果隨遇而安，完蛋！

那我今天還在拿著3000+的月薪，住在一個東頭放個屁、西頭馬上就能聽到的縣城裡，身背一堆少又碎的債務，過著買菜都要挑挑揀揀的生活，被各種土挫賤的人事弄得痛苦不已。

之所以沒有被縛，不過是因為：我知道安穩絕非好事。

我不要安穩。

我要贏，我要動蕩，我要有錢，我要活得精彩和自由。

有了這種動力，人才不殭、不死，一直創造，奇迹頻生。

前不久看到一個視頻，一個80歲老先生，感到腿腳無力，於是，他躺在家裡，能不動就不動。

但有一天，他突然想，要是這樣躺下去，人很快就報銷了。

他爬起來，開始練下蹲。

第一個蹲下去了，第二個，第三個……他艱難地一個個增加，到九十歲，他依然能走路，甚至能滑旱冰，比大家預料的健康得多。

另一個先生姓張，比他小三歲，和大多數人一樣，能坐著就不站著，能躺著就不坐著，他說：「人生就是要享受！」

享受呢，就是盡量少活動，少操心，少費腦子。

但是，這種停頓的生命狀態，使得他免疫力不斷下降，疾病更加頻繁地來造訪。

享受生活不等於輕鬆等死。

這種觀念只會導致我們不願意做事。

不做事，小腦失去刺激，年輕人會老化，老人會退化、殭化。生命不僅沒有波瀾，反而成為一灘死水。

說到這裏，一定有人又說，小城市也可以奮鬥，也可以大展宏圖呢。

當然可以的。

但是，這也存在一個規律和概率的問題。

美國有個學者芒福德，寫過一本書，叫《城市文化》。

這本書沒有雞湯，也沒有城市人的優越感，只是單純地給我們算了一筆賬。

他說，假設一萬個人能出一天才，城市裡因為人多，所以出的天才就比較多。

但如果在鄉村，因為孤立，人少，出現一個天才的時間，就會變得非常長，要多少代才能出一個。

這不是最重要的。

重要的是，當你在一個小地方時，你沒辦法知道自己是不是天才。

你面對著一幫把混進政府當辦事員當成人生巔峰的人，面對著一幫把東家長西家短看成詩與遠方的人，面對著一幫天天只知要你安穩、懂事、會做人的人……即便你有傲人的天賦，也會一點點地泯然眾人。

你不會知道，上帝給了你繪畫的天賦，你本來可能是璀璨的巨星。

你也不會知道，上帝給了你音樂的天賦，你本來可能是另一個周杰倫。

但是，大城市提供了一切怪胎容身的空間。

你比如我，這麼失敗貧窮狼狽嫁不出去被我爸都親口罵「你是我們家的恥辱」的一個人，到了廣州，就換了新天新地，可以活得如此富足和精彩。

因為，這個城市正在告訴我，我們不管你姿勢如何，我們只看結果。

那麼，拼吧！

既然總是有人要贏的，那為什麼不是我？！

我很喜歡古典對大小城市的一個比喻。

他說，大城市好比是一個大型網路聯機遊戲，彼此都不熟，大家公平競爭，有能力就能掛帥上陣；

小城市就類似一桌熟人的麻將局，互相賺點錢，但也樂呵樂呵的。

你選擇哪一種呢？

選擇哪一種，都沒有錯。

但是，我想告訴你，因為我選擇了前一種，我才在兩三年之間，實現了所有願望，並且，各種可能還在前方，等著給我更燦爛的驚喜。

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