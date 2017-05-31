為人父母總要面面俱到，除了照料兒童的生活起居，還需要關注兒童的安全保障。兒童節將近，互聯網保險第三方平台慧擇網根據0~14歲的被投保人數據分析發佈《兒童保險大數據報告》。報告顯示，兒童平均持有保單2張，61.5%的住院醫療理賠集中在0~6歲低齡兒童，6歲以上少兒則需警惕意外傷害高發。

兒童平均持2張保單，媽媽成投保主力軍

慧擇網大數據顯示，0~14歲的被投保用戶中，購買年齡層集中在6~14歲，佔比46.8%，其次為2~6歲和0~2歲，男性兒童身份佔比53.6%，略高於女性兒童。從投保人和被投保人關係分析，媽媽是絕對的消費主力軍，以44%的購買佔比遙遙領先父親。

數據顯示，兒童平均持有保單的件數是2張，而觀察「為兒童購買同時為自己投保的父母親」群體，母親平均為自己買4.5張、父親為自己買約4.3張。作為家庭的經濟支柱和孩子的依靠，家長們已越來越重視以家庭為單位，做到「大人孩子一起保」。

五成兒童意外傷害發生在家庭，人身意外保險是首要選擇

根據慧擇網大數據，在為孩子們購買險種的排名佔比中，除了旅遊保險，人身意外保險是家長的首要選擇，佔比17.1%，其次才是重疾和住院醫療保險。

慧擇網事業部副總經理謝淑貞表示，有調查數據顯示，52%的兒童意外傷害發生在家庭，19%發生在街道，12%發生在學校。當孩子2歲起學會走路，容易發生摔傷、磕碰、異物窒息等傷害;3歲左右進入幼兒園與其他小朋友玩耍打鬧或者逗玩寵物被咬傷、抓傷比較多;當孩子逐漸長大踏入小學校園，因為意外傷害的理賠案例明顯增加，騎車、爬山等跌摔傷、出去玩水游泳而溺水以及交通事故頻發。

白血病和嬰幼兒疫苗等特色保障產品走俏

根據報告，家長們選擇在孩子0~6歲時購買住院醫療險的比率高達93.1%，遠超6~14歲的孩子購買佔比13倍。在0至14歲兒童的住院醫療險理賠案件中，有61.5%的理賠案件集中在0~6歲的低齡兒童，首當其衝的理賠原因是支氣管炎和肺炎，其次手足口病、口腔性皰疹、發燒、腸胃炎也是兒童導致生病住院的風險因素。

除了這些易發的疾病，圍繞孩子健康，市場上推出的各類諸如流感、護齒等特色專項保障產品，銷售最走俏的產品是兒童白血病和嬰幼兒疫苗保障。數據顯示，購買這兩種保障的孩子年齡層，50%集中在2~6歲。

謝淑貞建議，為孩子購買保險時應當考慮意外險、醫療險、少兒重大疾病保險。在這些保險都齊全的基礎之上，考慮到未來確定性支出的少兒教育金及婚嫁金，可以購買教育金或者年金保險。