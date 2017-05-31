端午小長假在即，市場上也傳來了各種樂觀說法，周五晚間就有消息來襲，證監會在周五會給市場發三個大紅包：一是減持規定將做修改；另外兩個分別是IPO批文家數與金額有所變化和可轉債相關規定變化。證監會監管層三招調船頭，端午之後股市有望轉晴！

今日上午，證監會表示將會修訂發佈《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》。要修改上市公司減持細則？早在兩年前，郎清平教授就曾在節目里說過：公司高管減持的，只要半年內公佈的業績下降了的，一律裁定為內幕交易！大量套現離場，在美國也是違法的！高管必須坐牢！對應到中國資本市場，確有很多借鑒之處。

此前經濟學家韓志國就與劉士余主席共同研究股市時達成共識，韓志國也在微博上表示，後期監管層將會在三個方面的監管做出完善。一是停止對個股和板塊的打壓；二是大幅減少新股發行數量；三是儘快推出大小非減持新規。

第一個紅包：對減持做規範，是今天證監會新聞發佈會的最重磅內容，也是周末的討論焦點。第二個紅包：核發IPO批文情況，本周共核發7家，籌資金額不超過23億元。第三個紅包：證監會明確表示，可轉債、可交換債發行方式，將現行的資金申購改為信用申購。IPO紅包還有待考證，其他兩個紅包已實實在在存在，特別是第一個，不禁感覺到牛市近在眼前。

修改大股東減持規定，牛市的開頭？

周五開始，爆炸性消息一個接著一個。從下午開始，證監會規範大股東減持行為、離岸央媽打爆空頭、央行擬六月上旬開展MLF操作、澄清各大銀行上存在過剩美元...證監會這麼一個一個扔利好，看來真的是要搞大事情。

中國證監會今日已召開發佈會稱，有市場反應大股東清倉減持對投資者信心造成衝擊。對此，證監會表示，規範大股東減持行為是市場基礎制度的重要部分。上交所修改大股東減持規定，是不遜於降低印花稅和暫停IPO的消息。上市減持那一套，其實監管層早已看透。大股東減持是需要提前15個交易日公佈減持計劃，但是已不能防止大股東解禁。因為2016年頒布的《上市公司大股東、董監高減持股份的若干規定》為大股東、董監高保留了大宗交易、協議轉讓等多種減持途徑，其仍可按照前述方式「曲線減持」，在短期內大幅減持，甚至進行清倉式拋售。

據悉，證監會早就想動大股東減持的刀子，只是大小非減持裏面水太深，涉及的利益太廣，因此久久沒有動作。韓志國早已提出良策：把大小非關進位度的籠子。而此次減持次消息公佈，足可見證監會是下了決心想要改善的，還散戶們一篇凈土。

韓志國這周早前就說過，證監會表態對大股東減持進一步規範，這對多年來在熊市中備受煎熬、虧損累累的廣大投資者來說，無疑是一個重大利好！這是否是牛市即將來臨的一個暗示？

借鑒國外減持經驗

證監會新聞發言人表示，修改《規定》將在總結前一段實踐經驗和有關研究成果的基礎上，並借鑒國際通行做法。筆者梳理髮現，美國、中國香港地區等境外發達證券市場，在鎖定期和信息披露上要求嚴格。

美國已經形成了一系列完整的法律法規，最為著名的是1933年頒布的《144號條例》，從證券的交易方式、交易申報、鎖定期和減持數量等方面對大股東減持作了規定和限制。

鎖定期方面，144規則要求：對報告公司發行的受限證券，鎖定期為6個月；對非報告公司發行的受限證券，鎖定期為1年。鎖定期從買入證券並支付完畢全部對價後起算。

而減持數量方面，更是有明確要求，發行人的關聯方每任意三個月內可減持證券的數量總額不得超過「發行人流通在外證券總量的1%」、「履行交易申報要求的前四周內，該證券的每周平均交易量」兩值中的較大值。上交所的規定是：上市公司大股東此後任意連續3個月內通過證券交易所集中競價交易減持股份的總數，不得超過公司股份總數的1%。

股份總數的1%和美國的流通證券總量的1%或申報前四周每周平均交易量的較大值有明顯區別。而美國是對發行人關聯人就有如此嚴苛的要求，國內是對大股東才有如此要求

香港發麵法律要求信息披露方面，分別對持股5%以上股東、董事和高管設立了嚴格的披露標準。其中，董事和高管須披露所有交易，沒有比例界限，即便持有極少量的股份或者債券也要披露。

從美國和中國香港證券市場的規定來看，鎖定期雖不長，但是信息披露與減持數量要求十分嚴格。早在兩年前，郎清平教授就曾在節目里說過：公司高管減持的，只要半年內公佈的業績下降了的，一律裁定為內幕交易！大量套現離場，在美國也是違法的！高管必須坐牢！

對應到中國資本市場，確有很多借鑒之處。想到之前，市場一度傳來漂亮50想要效仿國外價值投資，不知這一次證監會是不是也想要下一劑猛葯。A股的春天或已來臨？