本文匯總了自2017年1月9日證監會宣布開展交易場所清理整頓「回頭看」工作以來關於金交所的一些政策，這些政策有些屬於流傳出的內部文件所顯示的內容，本文並不對真實性負責，只是供大家參考。而且，本文的內容更多地偏向金交所制度構建方面，並做相應的解讀。

一 、營業範圍與定位

金融資產類交易場所不得開展「一行三會」監管的金融產品交易，如信託受益權、私募基金、私募債等，可以開展非上市金融企業產權轉讓，地方政府監管的小貸、擔保等資產轉讓業務。（來源：4月21日，證監會打非局副局長李至斌主持召開清理整頓各類交易場所「回頭看」及區域性股權市場監管工作視頻會，會議形成了清理整頓各類交易場所工作領導小組簡報）

解讀：在37號文與38號文中的「六不得」條款中，雖然禁止交易場所從事保險、信貸、黃金等金融產品交易，但是意味著金交場所可以開展除這幾項產品以外的其他「一行三會」監管的金融產品。然而，京東白拿事件與招財寶僑興債違約事件，使得監管部門意識到必須對地方金交場所開展私募債、私募基金與信託受益權這些本該屬於「一行三會」的產品作出禁止性規定。同時監管部門也明確了金交場所可以從事兩類業務：一類是開展非上市金融企業產權轉讓，包括國有的與非國有的，這類業務是從產權交易所中剝離出來的，但是大多數金交場所受限於流動性問題並沒有動力去開展此類業務，其中的利潤也不大；另一類是地方金融辦主導監管的金融產品，包括小貸資產與。從此類產品也可以看出，監管層對金交場所的定位之一為各地金融辦監管產品的流轉平台，其交易的產品須為「一行三會」監管的金融產品的補充，並不是完全的非標資產流轉平台。

二、行業容量

各地區要以是否有利於服務實體經濟為標尺，儘快推動交易場所按類別有序整合，原則上一個類別保留一家；要從嚴審批交易場所，「回頭看」期間不得再批設或變相設立新的交易場所；「回頭看」工作結束后，按照原則上一個類別一家的要求，不應再批設新的同類別交易場所。（來源：2017年5月5日證監會主席劉士余在福建召開的清理整頓各類交易場所「回頭看」工作交流會）

解讀：此處透露了某些交易場所存與廢的一個重要尺度與原則，即是否服務於實體經濟，對於那些脫實就虛，純粹為了炒作，不負責任的交易場所將給予堅決關閉。

按照一個類別一家的原則，全國未來的金交所只有31家，而現在的金交所數量至少有60多家，至少關停、整合一半，證監會有多大許可權與力度、地方政府、國企、民企巨頭有多大意願去整合成為關鍵問題，相關利益方的博弈可能使得整合變得漫長，最後不了了之。像互聯網金融資產交易中心、金融資產交易市場、信用資產交易中心等類金交所的公司會進入清理整頓的範圍嗎？如果沒有，未來將又會是「一茬一茬的韭菜」。

三、交易方式

金交所停止將權益拆分為均等份額后發售給投資者，只能將權益進行整體轉讓。對於已出售的權益資產，可由資產出售方進行回購等方式，逐步實現產品下架。（來源：《關於做好清理整頓各類交易場所「回頭看」前期階段有關工作的通知》）

解讀：如果金交場所的產品真如上面所說，只能一對一轉讓，短期內將會使得金交所的產品流動性將會大幅下滑，成交量出現斷崖式下跌。另一方面，這好像與37號文、38號文的「六不得」條款相矛盾，後者是允許權益持有人在200人以內的，只是不允許均等份額發行。

引用某中部某金融資產交易所從業人士的觀點：金交所不對權益拆分，而進行整體轉讓，才是金交所掛牌轉讓平台的本質作用。至於權益的原持有人一次在交易所平台掛牌轉讓多少自己的權益，在原權益不是專屬性整體不可分割的前提下應該是可以自己自由決定的。交易所平台不應該是拆分資金歸集平台，原權益人自己做的拆分分批掛牌應該是可以的。最終權益人一次掛牌一批權益，單個成交。如果真是整體轉讓，以後就剩下幾個大平台，告訴權益人如何操作掛網交易流程和手續，原權益人自己操作掛網代售，投資人自己選擇認購就完事了。全國一盤棋，資金與項目對接省略了信息不對稱導致的中間人拿差價的情形。大平台只需培養專業設計融資方案的人才就行了，這需要很大的魄力。

四、金交所與互聯網金融平台合作

1、做好互聯網資產管理的清理整頓工作。凡是金融活動就需要獲得牌照在資產管理產品的發行、交易，銷售環節，均需獲取金融監管部門發放的牌照，否則就是非法金融活動，這是資管領域清理整頓工作基本原則。目前互聯網資產管理活動的典型做法是各類地方交易場所與互聯網企業合作，將各類金融資產拆分並向公眾發售，對此要抓住地方交易場所的源頭，將其納入清理整頓各類交易場所「回頭看」活動，由證監會指導督促各地抓緊進行整頓，停止增量、逐步化解存量。此外，通過互聯網從事資產管理業務的行為實際上具有公募性質，由證監會研究明確其應遵循的規則，此外，領導小組辦公室抓緊研判重點案例的業務性質，並儘快整頓規範。（來源：2017年3月23，互聯網金融風險專項整治領導小組組長、人民銀行副行長潘功勝主持召開領導小組第三次會議，形成了《互聯網金融風險專項整治工作簡報》）

2、禁止網貸平台資產端對接金融交易所產品、對接融資租賃公司產品、對接典當行、對接保理公司、對接小額貸款公司、對接擔保公司等其他形式。（來源：北京金融監管部門向轄區內網貸平台下發的《網路信貸信息中介機構事實認定及整改要求》）

解讀：自2017年8月24日的網貸管理辦法出台以來，為規避大額標的的限制，不少網貸平台紛紛與金交所合作，借金交所的通道達到發售大額產品的「合規性」。但是存在達不到投資者適當性要求、底層資產難以穿透以及產品鏈條複雜的問題導致蘊含著不小的風險。在此背景下，北京的金融監管部門首先從網貸的角度禁止其對接金交所產品。在最近金融強監管的大背景下，未來勢必會在全國切斷金交所的通道功能。

五、投資者適當性

（廣東）省各有關部門要出台完善各類交易場所監管辦法，對各類交易場所投資者尤其是自然人投資者的適當性管理提出明確標準。（來源：《廣東省清理整頓各類交易場所領導小組會議紀要》）

解讀：不管是在37號文、38號文，還是在已經出台交易場所管理辦法的19個省市中，除廣西與寧夏兩地對投資者適當性作出規定以外，其他省市均沒有在省市級層面制定投資者適當性管理制度，而是將制定許可權下放給了各交易場所，各金交場所為了做大做強業務，其投資者准入門檻幾乎沒有，或者即使有，也是在走形式。其中，寧夏要求投資者入市開戶時保證金賬戶可用資金餘額不得低於10萬元，廣西要求：1、個人名下的各類賬戶、資金賬戶、資產管理賬戶總額不低於人民幣30萬元；2、具有最近兩年以上的證券交易成交記錄。此次廣東清理整頓各類交易場所領導小組會議紀要意識到了這個問題的嚴重性，如果再放任不具風險承受能力的投資者特別是個人投資者進入交易場所，則有可能釀成區域風險事件，所以廣東擬首先分門別類地從省級層面制定各類交易場所的投資者（特別是自然人投資者）准入管理辦法，堵住政策的缺失漏洞。

六、最新的地方交易場所管理辦法

四川最新的交易場所管理辦法規定：1、建立交易場所專家諮詢委員會，負責對交易場所准入、制度設計、內控安排等重大事項提出專家意見。2、原則上不重複批設同類別交易場所,不在縣級設立交易場所。推動現有交易場所按類別有序整合，原則上一個類別一家。3、權益類交易場所註冊資本原則上不低於3億元人民幣。均應於成立之日起3年內繳足且開業時實繳資本不低於1億元人民幣。實繳資本應為貨幣出資。4、交易場所註冊地、實際經營地、伺服器所在地應保持一致。5、交易場所應當建立獨立董事制度，獨立董事人數不得少於２人，且不得少於董事會人數的1/3，其中至少包括1名法律或財會方面專業人士。（來源：5月9日，四川省法制辦網站發佈的《四川省交易場所監督管理辦法（草案代擬稿）》）

解讀：四川省作為2017年1月9日交易場所清理整頓「回頭看」后的第一個出台，也是自37號文、38號文以來第19個出台綜合性交易場所管理辦法的省份，其內容別具一格，在以上五個方面很具有新意。其中有兩點值得說明，第一、四川堅持每個類別的交易場所只有一家的同時，強調不在縣級設立交易場所，防止交易場所的泛濫；第二、為保證交易場所服務於地方經濟，防止申請設立交易場所的主體跨地區套取交易場所牌照，要求交易場所的註冊地、實際經營地、伺服器必須保持一致。

等證監會牽頭的「回頭看」工作結束后，各省市可能會出台交易場所管理辦法修正版，或者全國出台統一的交易場所管理辦法。那時，四川省此次出台的交易場所管理辦法就很非常具有借鑒意義。

總結：隨著交易場所清理整頓的深入，各個監管部門、各省作出的規定與標準使得金交場所行業框架初見端倪，如營業範圍、定位、經營區域、公司治理、行業容量、投資者適當性等等。當然，在這些散見於各個文件中的規定之間，存在著一定的矛盾，其邏輯還不是太清晰，若以上這些方面加以完善細化，並形成了專門的金交場所管理辦法，金交行業將會在規範中發展。