新華社上海5月31日電（記者？何欣榮）多家快遞企業近日接連發佈「出海」計劃，加強國際網路建設。

作為A股第一家快遞上市公司，圓通速遞首創發起「全球包裹聯盟」，首批成員為來自全球25個國家和地區的50家快遞及產業鏈企業。

圓通速遞表示，「全球包裹聯盟」要讓跨境寄遞更高效、更便捷，目前已完成品牌註冊、系統開發，進入試運營。聯盟未來將推動信息的統一、服務的統一、品牌的統一。

直營制快遞企業順豐速運發佈公告稱，將與美國聯合包裹公司（UPS）各投資500萬美元成立合資企業環球速運控股有限公司，主營國際快運業務。

「順豐可以引入UPS的國際快件運營管理經驗，同時藉助UPS的國際網路作為海外對接端發展自有國際業務。」申萬宏源研究員陸達說。

統計顯示，2016年我國國際快遞業務量完成6.2億件，同比增長44.9%。國際快遞單價較高，雖然業務量僅占行業2%，但是收入超過10%。

跨境電商件目前仍以美國聯邦快遞、聯合包裹、德國DHL等國際公司為主，本土快遞直發通道尚未打通。隨著國內快件市場格局逐步穩定，國際快件成為本土快遞企業的必爭之地。

在時效和性價比上，中國快遞企業已做到世界領先水平。今年3月，西班牙馬德里一名買家下單5小時后就收到商品——一部中國產手機。快速跨境物流是由於中國企業建設運營的海外倉支撐。

《綜合運輸服務「十三五」發展規劃》提出，支持跨境寄遞發展，完善國際郵件處理中心布局，支持建設一批國際快件轉運中心和海外倉，開發國際航空快遞專線。

國家郵政局發展研究中心主任曾軍山說：「今年行業增速出現回落，但隨著農村市場、國際市場和冷鏈快遞等業務的開拓，中國快遞業轉型正由理念變為現實。」

人才團隊和國際網路成為中國快遞企業走出去需要解決的重要問題，合資、合作和收購成為重要手段。在順豐和UPS宣布成立合資公司前，圓通投入逾10億港幣收購在港上市的先達國際物流。