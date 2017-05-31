新華社「向陽紅09」船5月31日電（記者？劉詩平）5月31日，馬里亞納海溝南坡，晴。

溫連傑至今記得去年「蛟龍」號在馬里亞納海溝的最後一個潛次，因為超強颱風「尼伯特」不期而至，只得取消下潛、打道回府。

「今年這種情況不會再出現了。『蛟龍』探海不會因為天氣原因開溜。」溫連傑說。

溫連傑是2016年和2017年馬里亞納海溝航段的隨船氣象預報員。2016年7月1日，「蛟龍」號順利完成航段第9次下潛，並布放1套ｇａｓ-ｔｉｇｈｔ保壓采水器（氣密性保壓序列采水器），等待最後一個潛次——第10潛次回收。

然而，當原定去年7月3日進行第10次下潛前，作業區東側熱帶低壓快速加強，根據其發展趨勢判斷，3日傍晚作業海區風力將達5-6級，浪高超過2.5米，個頭小的「蛟龍」號吃不消，只得取消下潛。同時，鑒於熱帶低壓將迅速加強為強熱帶風暴，作業海區4日、5日海況會更加惡劣，加上既定「8+2」（8個正式潛次加兩個機動潛次）的計劃目標已經完成，且返航時間已到，科考隊決定打道回府。

事實上，2012年「蛟龍」號初次來到馬里亞納海溝進行7000米海試時，受熱帶風暴「古超」影響，原定於當年6月12日進行的首潛便一再推遲。

就像一個人常常有兩面一樣，太平洋既有溫柔如麥哲倫命名為「太平洋」那樣的風平浪靜，也有狂暴如暴君一般出現吞噬人類生命財產的極端天氣，比如一場震撼天空和海面的颱風便時常會降臨。

馬里亞納海溝所在的西太平洋海域，其上空形成的颱風比世界上其他任何地方都多，颱風中心風力在12級或12級以上。對此，中國沿海一帶的居民並不陌生，每年下半年影響中國沿海地區最突出的天氣現象，也許就是來自西太平洋的颱風了。

如今，和平探索這片水域正在成為科學家們的共同追求。包括美國和日本在內的海洋學家近年來在這裏進行了一系列科學調查。來自中國的「蛟龍」號則在這裏進行了19次下潛，除了海上測試之外，以科學調查為目的的下潛已完成13次。

「蛟龍」號今年在馬里亞納海溝的最後一潛，計劃在6月1日進行，根據最新預報資料推測，溫連傑確信不會出現2012年海試第一潛和去年航段最後一潛的情況，而是如期順利下潛。

「說今年不會，一是因為西太平洋颱風出現的盛期為7-10月，今年本航段作業時間較去年早；二是6月1日進行本航段馬里亞納海溝最後一潛，目前來看氣象條件不錯，預計作業海區偏東風4級，浪高1.0-1.5米，海況3級，符合下潛作業要求。」溫連傑說。