新華社西安5月31日電（記者 陳晨）這是一個年輕的孵化團隊，成立僅有4年。

這又是一個高產的科技成果產業化團隊，孵化出的高新科技企業已超過160家。

他們浪漫而青春，卻也深沉而「專情」。

用團隊創始合伙人之一米磊的話說，讓「硬科技」改變生活，是他們始終如一的目標。

這就是中國科學院西安光學精密機械研究所的科技成果產業化創新團隊「中科創星」，一家專注於「硬科技」的創業投資孵化平台。

近年來，這裏打造出「人才+技術+資本+服務」四位一體的科技成果產業化模式，為破解「科技經濟兩張皮」作出有益探索。

「科研價值觀」轉變催生出的產業化團隊

作為「中科創星」創始合伙人之一，38歲的米磊很忙。在位於西安南郊的中國科學院西安光學精密機械研究所（以下稱西安光機所）的辦公室里，幾乎每天都有來自全國各地甚至大洋彼岸、帶著創意「點子」的創業團隊前來洽談合作。

若非投入到科技成果產業化工作，身為西安光機所副研究員的米磊或許會和多數同事一樣，每天花大半時間泡在實驗室里。

作為我國光學精密機械研究領域的「國家隊」，創建於1962年的西安光機所，近年來也因創業孵化而屢屢被同行「聚光」，關鍵就在於其「科研價值觀」的轉變。

「作為國家的科研機構，除了面向學科前沿、面向國家戰略，還應切實面向民生需求，把技術轉化為實實在在的產品。」西安光機所所長趙衛說。

2013年，西安光機所聯合社會資本發起創辦的創業投資孵化平台「中科創星」正式成立，逐漸打造出融「研究機構+天使基金+孵化器+創業培訓」為一體的科技創業生態網路體系。

米磊成了最先「吃螃蟹」的人之一。

「『中科創星』為處於不同階段的創業者提供『一站式』貼身增值服務，包括物理空間、科研平台、投融資、人力資源、知識產權、法務服務、創業培訓等。」米磊說。

曾在加拿大留學的海歸碩士侯禕波，2015年帶著將3D列印應用於骨科治療的技術來到西安光機所。這裏提供給她的，有可供開展研發的科研人員、實驗平台和研發設備，天使輪融資讓企業有了啟動資金，以及從公司註冊、組織架構、到創業培訓的全流程一站式服務。解除了後顧之憂，她的「博恩生物」公司很快成立並研發出產品，在生物醫用骨材料市場上嶄露頭角。

米磊將這樣的孵化方式稱之為「熱帶雨林」模式，「過去研究所成果轉化採取的是農田模式，專注於『剷除雜草』。而熱帶雨林模式更強調雨水、土壤、空氣、生物的多樣性，給創業者提供良好的環境，讓其自由地生長。」

專注於「硬科技」的孵化平台

走進「中科創星」的眾創空間，「硬科技」標識隨處可見。專注於「硬科技」，也是西安光機所創業孵化最顯著的特徵。

何為「硬科技」？從「中科創星」孵化的企業中，可略見端倪：

「中科微精」公司研發的一款名為「飛秒激光微孔加工裝備」的新型油門噴嘴，使汽油、柴油燃燒更加充分，有效減少發動機尾氣的排放；「馭勢科技」公司依靠雙目攝像頭、毫米波雷達等實現無人駕駛；「奇芯光電」公司自主研發出一款國際頂尖水平的高折射率低損耗晶元；「博恩生物」公司用3D列印技術研發的術前診斷模型，極大提高了手術的成功率……

「『硬科技』是以人工智慧、基因技術、航空航天、腦科學、光子晶元、新材料等為代表的高精尖科技。它區別於由互聯網模式創新構成的虛擬世界，是由科技創新構成的物理世界。」米磊說，他們選擇孵化的項目，必須要有核心的原創技術，「花拳繡腿」的項目在這裏沒有市場。

為何要專注於「硬科技」領域？「中科創星」創始合伙人、西安光機所知識運營與產業發展處處長曹慧濤給出了這般解釋：「硬科技」是需要長期研發投入、持續積累才能形成的原創技術，具有極高的門檻，難以被模仿和複製，是社會發展的「硬實力」所在，具有改變生活的力量。

選擇「硬科技」，既是基於光機所自身專業的科研基礎，也是出於社會責任和使命擔當。

雄心勃勃的年輕力量

儘管成立至今僅有4年，但「中科創星」已然「風華正茂」：截至目前，這裏孵化出高新科技企業160餘家，引進了包括14名國家「千人計劃」人才在內的海外高端創業團隊60個，新增就業5000人。

除了專注、專業，「風華正茂」的秘訣之一，還在於西安光機所「建企業不辦企業、幫忙不添亂」的孵化思路。

「中科創星」投資總監王博說，他們孵化的企業，西安光機所都不控股。科研人員與投資方的股份比例完全按照市場價值分配，研究所不進行行政干預。「這使得創業者充分享有決策權，讓創新的種子在寬鬆環境下自由成長，並迅速與市場對接。」

近年來，「中科創星」先後被科技部認定為「國家級科技企業孵化器」和首批「國家專業化眾創空間示範」。如今，擁有150餘名工作人員的年輕團隊雄心勃勃：他們計劃在2017年孵化200家企業，到2020年孵化超過1000家企業。

在科技成果產業化之路上摸爬滾打多年之後，米磊對創業也有了更深的思考。

「科技工作者創業，最難的是科研思維和產業化思維的碰撞。實驗室里的評價體系有時並不適用於產業化。」米磊說，樹立用戶思維，研發成果更貼近市場需求，產業化之路才能邁上快車道，思維的轉變或許比是否能融到資更為重要。