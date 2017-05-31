新華社北京5月31日電（記者 陳煒偉 趙文君）國家統計局、中國物流與採購聯合會31日聯合發佈數據，5月份，中國製造業採購經理指數（PMI）為51.2%，與上月持平，持續高於臨界點，製造業穩定增長。

分企業規模看，大型企業PMI為51.2%，雖低於上月0.8個百分點，但仍高於臨界點；中、小型企業PMI分別為51.3%和51.0%，分別比上月上升1.1和1.0個百分點，其中，小型企業PMI連續3個月上升，年內首次升至擴張區間。

從分類指數看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，生產指數、新訂單指數和供應商配送時間指數高於臨界點，原材料庫存指數和從業人員指數低於臨界點。

當天發佈的數據還顯示，5月份，中國非製造業商務活動指數為54.5%，比上月上升0.5個百分點，位於擴張區間，非製造業繼續保持平穩較快的發展勢頭，增速有所加快。