李嘉誠請阿爾法狗之父給自己上課，數次弓背站起北京新浪網 (2017-05-31 11:31)
據李嘉誠基金會官方微博5月28日消息，李嘉誠5月26日在香港會見了DeepMind創始人、阿爾法狗（AlphaGo）之父Demis和Mustafa。
李嘉誠今年已經89歲的高齡，但是他對當前最熱門的人工智慧前沿技術卻是樂此不疲，非常關注。在5月26日，李嘉誠一早就準備好「紙筆墨」，「因為DeepMind兩創辦人Demis和Mustafa到香港為他『上課』，講解人工智慧研究方向與各種應用的階段成果，李先生要摘錄筆記。」
在與阿爾法狗（AlphaGo）之父Demis和Mustafa交談中， 「李先生聽課很激動，數度站起來，害得兩創辦人也連忙禮貌地陪站。」
李嘉誠在交談中也表示，能參與DeepMind 早期投資是可貴的緣份。並且李嘉誠旗下維港投資2012年已是Deepmind的投資人，於2014年將股權轉手賣給谷歌(微博)，並獲得數倍回報。
在2016年的11月，李嘉誠旗下維港投資還曾領頭了智能情緒響應虛擬化身開發商Soul Machines的A輪融資。
很多傳統老企業家，其實都跟不上目前的時代發展和技術趨勢了，還是一直默守陳規，這也導致了有句話叫做，富不過三代。跟不上時代趨勢就會被淘汰。新事物總是要取代舊事物的。
李嘉誠確實是極其聰明和勤奮的人，雖然已經是耄耋之年，但是依然保持對最前沿的新科技的好奇心和關注和學習，相信這也是他一直可以讓自己的基業長青的秘訣之一。
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