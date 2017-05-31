新華社蘭州5月31日電（記者 屠國璽）來自馬來西亞、印度尼西亞、泰國等東盟國家的特色食品，近日開始在蘭州新區綜合保稅區展銷。這些來自海上絲綢之路的美食，正成批量銷往地處內陸腹地的我國西北地區。

在新近開業的蘭州新區綜保區國際商品交易中心東盟館里，馬來西亞的咖啡、飲料、冰激凌、巧克力、餅乾等食品已經上架，東盟各國的服飾、乳膠保健枕等生活用品也在引進當中。再過一段時間，馬來西亞至蘭州的貨運包機航線將開通,這意味著生活在遠離海洋的西北內陸，也能吃上來自東盟地區的特色保鮮水果和海鮮。

蘭州新區綜保區自2015年12月24日正式封關運營，至今僅僅一年半時間，但其貿易規模在全國44個綜保區中已經位居中游。蘭州新區綜保區管委會副主任師晨輝說，蘭州新區綜保區充分搶抓「一帶一路」機遇，實現「從無到有」發展。現在，綜保區內有100多家國際貿易和跨境電商類企業，業務面向歐洲、東南亞、中西亞多個「一帶一路」沿線國家和地區。

「現在我們和國外客商洽談合作，一說到蘭州新區位於絲綢之路上，許多外國人都會脫口而出『一帶一路』。」 師晨輝說，「一帶一路」建設持續推進，給他們和沿線國家貿易帶來便利。

除了綜保區之外，蘭州新區還建成運營中川國際航空港、中川北站鐵路口岸，國際產業合作園、國際通信專用通道也在加快建設當中。現在，蘭州至中亞、南亞及歐洲的國際貨運班列實現常態化運營。

通過國際貨運班列，蘭石集團剛剛完成了出口至土庫曼的四台大型石油鑽機訂單，價值4500萬美元。這批鑽機每台重量超過了1500噸，需要拆分成184個包裝單元裝運。蘭州蘭石能源裝備國際工程公司副總經理鄭衛說，國際貨運班列發運，可以極大節省運輸時間，早日把產品運到現場。

國際訂單的增加，也讓蘭石集團這家老國企發展轉身，從過去主要依靠國內市場，轉變為面向全球市場。當前，蘭石集團已經在「一帶一路」沿線多個國家設立了分公司開展業務。

「絲綢之路沿線的中亞、西亞國家都有良好的市場前景，多國都主動提出和我們合作的意願。」鄭衛說，絲綢之路沿線許多國家當前也處於加快發展經濟的階段，基礎設施和生產裝備的需求都很大。「特別是隨著『一帶一路』建設推進，我們和沿線國家的合同訂單不斷增加。」

蘭州新區黨工委書記楊建忠介紹，受益於「一帶一路」建設，過去五年間，蘭州新區進出口貿易額實現倍數增長。目前，蘭州新區多個開放口岸已經建成，正在打造面向「一帶一路」的國際物流中心和和多式聯運中心。