今年日子不好過，近半年來大家也都看到了，樓市、股市、債市、商品都是一片慘淡，債務危機懸在每個人的頭頂，一些企業違約甚至個人違約的慘劇也輪番上演。我就來談談資本市場和房地產為何走得大家都困惑。

我就從國內外的經濟和金融形勢分析起，然後綜合這些條件，再給出對房地產市場和資本市場的判斷。主要與大家探討四個方面的問題：其一，美國特朗普時代之後政策的變化和美聯儲縮表所帶來的影響；其二，為何中國在目前的時點提出防範金融風險；其三，中國經濟短期和未來三五年的走勢；綜合這三個方面，結合當前防風險的監管政策，最後給出對資本市場和房地產市場的短期和中長期走勢判斷。

首先，3月份的美聯儲紀要顯示未來美聯儲將開啟縮表。預計到2021年，美聯儲的總資產從2016年的4.47萬億美元，縮減至2.8-3.2萬億美元左右。我們有句古話：「由儉入奢易，由奢入儉難」。放貨幣的時候，咱們金融市場是一片歡欣鼓舞，但要啟動縮表了，衝擊最大的就是全球的金融市場，會強化美元的迴流美國，也形成美元強勢。

但美聯儲的縮表，無形之中會對中國的貨幣政策產生影響，因為美國貨幣緊縮，我們還採用寬鬆的貨幣政策，這將加劇人民幣的貶值預期。因此，中國的貨幣政策今年以來也就由過去的穩中偏松轉向穩中偏中性。

其次，08年金融危機之後，全球都通過寬鬆的貨幣政策來補充危機產生的流動性不足，通過刺激貨幣和財政的反「商業周期」政策來抵禦經濟的下滑。中國也一樣，當時推出了大幅降息降准和4萬億的刺激計劃。但「是葯三分毒」，刺激政策推出的同時，2010年下半年物價隨之攀升，2011年上半年被迫進行宏觀調控。

2011年進行宏觀總量調控，伴隨而來的是中小微企業融資困難，民間高利貸開始橫行。為了解決這一難題，國家開始啟動金融改革。金融改革主要是圍繞金融自由化展開，試圖通過金融改革和貨幣的相對寬鬆來實現經濟平穩增長和經濟結構的轉型。

從中不難看出，金融改革和貨幣相對寬鬆的結果是：資金並不流入實體，所以經濟增速逐步回落；資金選擇在金融體系和資產市場里「自娛自樂」，通過「寬鬆貨幣政策」下的增量資金注入來實現較高的收益率。

最後，管今年一季度經濟數據似乎迎來「開門紅」，但增長的模式並沒有出現改觀，增長的推動力主要依賴於房地產、基建投資和補庫存。這種增長反彈加劇了經濟運行的困局，因為：短期經濟企穩復甦依靠原有的增長動力，原有增長方式的投資回報率和對經濟的邊際貢獻在不斷的遞減，這樣產生的結果就是經濟的復甦帶動全社會的負債和槓桿快速攀升，有限的金融資源被快速的侵蝕，金融資源的配置效率急劇回落，最終導致經濟的穩定性降低和經濟轉型變得更加的困難。

未來還有兩個方面的風險需要我們對市場保持警惕：美聯儲縮表所帶來的累積效應引發全球金融市場動蕩和中國啟動新的一輪改革帶來的市場出清加快伴隨的「陣痛」。美聯儲縮表還沒開始，所以累積效應的出現目前來看還有點早。中國要啟動新的一輪改革估計也是19大之後，當然也可能要等到明年三月份政府換屆。因此，目前來看影響市場走勢的風險短期內仍然不需要過多的擔憂，季度末商業銀行考核所帶來貨幣市場利率抬升的影響也有限。但對未來一兩年還是需要保持警惕，特別是需要謹防兩者在某個時點出現「共振」，那樣市場承受的壓力將會較大！