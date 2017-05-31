據消息人士昨日稱，歐洲央行決策者在6月8日的會議上對經濟的評估或更加積極，同時將討論在必要時放棄加大寬鬆的承諾，並研究是否刪除全部或部分與「進一步寬鬆」相關的措辭。隨著歐元區經濟增速明顯加快，歐洲央行已準備好承認這一改善，將刪除「下行風險」這一說法，改為「風險大體均衡」。今年以來歐元區指標顯示，經濟增長超出預期。消息人士稱，對歐洲央行改變政策立場的速度仍存在分歧，歐元區外圍國家也表示，過快轉變立場將可能弄巧成拙，引發市場動蕩。一位不願透露姓名的歐洲央行官員稱，法國大選后，歐元區政治風險明顯下降，而經濟指標總體來說是積極地，歐洲央行是時候承認這一點了。另一位消息人士稱，相對於歐元區面臨的長期危機而言，目前的積極環境仍舊較為短暫。在這樣的短暫好轉的情況下就大行調整貨幣政策是不負責任的。

另外，美聯儲理事布雷納德昨日表示 「隨著勞動力市場的不斷收緊，GDP增長料將在第二季度反彈。未來將很有可能需要調整聯邦基金利率。」布雷納德周二在事先準備的講稿中表示，「如果疲軟的通貨膨脹數據持續下去，那將令人憂心，最終可能導致我重新評估合適的政策路線。」布雷納的還表示，美聯儲將會很快開始縮減其規模高達4.5萬億的資產負債表。她的基準預期是「近期調整聯邦基金利率」並開始縮減資產負債表「很可能是適合的」。布雷納德表示，「一方面是各種跡象顯示經濟接近充分就業水平，另一方面是通脹的初步進展可能正在放緩，這二者之間存在矛盾，如果就業取得進展與通脹缺乏進展之間的緊張關係持續存在，那麼可能會導致我今後重新評估聯邦基金利率的預期路徑，但現在這麼做還為時尚早。」

今日需要關注的數據有，德國4月實際零售銷售月率、法國5月CPI年率初值、德國5月季調后失業率、英國4月央行抵押貸款許可、歐元區5月未季調CPI年率初值、歐元區4月失業率、加拿大3月季調后GDP月率、美國5月芝加哥PMI和美國4月季調后成屋簽約銷售指數月率。

美元指數

美元指數昨日震蕩下行，日線小幅收跌，現匯價交投於97.40附近。除獲利回吐對匯價構成了一定的打壓外，有消息人士稱歐洲央行下周的會議可能會討論退出QE並釋放出鷹派的信號是施壓美元指數走軟的主要原因。此外，時段內美聯儲理事布雷納德擔心通脹在向2%目標推進上缺乏進展的言論也對匯價構成了一定的打壓。今日關注97.00附近的支撐情況，上方壓力在97.80附近。

歐元/美元

歐元昨日自1周低位反彈回升，日線小幅收漲，現匯價交投於1.1170附近。除空頭回補對匯價構成了一定的支撐外，歐洲央行下周舉行的會議有可能會討論退出QE的消息是支撐歐元反彈的主要原因。時段內歐元區公佈的經濟數據好壞參半，對市場的影響有限。今日關注1.1250附近的壓力情況，下方支撐在1.1100附近。

英鎊/美元

英鎊昨日沖高后回落，日線小幅收跌，現匯價交投於1.2810附近。美元指數走軟和市場對工黨在大選中翻盤的預期不高曾一度支撐英鎊走高。不過好景不長，在最新的民調顯示特雷莎·梅可能喪失英國議會多數派席位后，英鎊跳水近70點，日線由漲轉跌。今日關注1.2900附近的壓力情況，下方支撐在1.2700附近。