新浪財經訊 5月31日消息，滬深兩市早盤大幅高開，滬指沖高后震蕩回落，盤中一度漲逾1%；創指高開低走，

臨近上午收盤發起一波小反彈。截止發稿，滬指報3112.11，漲0.07%，創指報1770.29，漲0.61%。

從盤面上看，新零售、次新股、粵港澳居板塊漲幅榜前列，油改、唐鐵、雄安新區居板塊跌幅榜前列。

熱點板塊：

阿里接手聯華超市股權，成為其第二大股東。受此影響，新零售板塊大幅拉升，華聯綜超、百聯股份、三江購物、紅旗連鎖四股漲停。

受端午假期IPO放緩和減持新規兩大利好的影響，次新股板塊集體高開，沖高后回落，多股打開漲停板。截止收盤，壽仙谷、博創科技、第一創業等28股漲幅超5%。

房地產板塊受「第二批全國特色小鎮名單即將公佈」的刺激大幅拉升，綠地控股盤中一度觸及漲停，雲南城投漲逾5%。

消息面：

1、為進一步完善並有效實施中國風險導向的償付能力體系，中國保監會決定成立償付能力監管專家諮詢委員會，並擬面向社會公開遴選第一屆諮詢專家。償咨委是中國保監會償付能力體系建設的諮詢機構，主要負責參與參與償二代的標準制定、實施和國際合作；研究償付能力監管中的熱點、難點以及新問題；參加中國保監會組織的對保險公司的專業核查與評估工作；跟蹤分析國際償付能力監管動態等。

2、中國物流與採購聯合會、國家統計局31日公佈數據顯示，5月非製造業PMI行業數據中，房地產業商務活動連續三個月回落，新訂單指數創年內階段性低點，銷售價格指數持續回落。

3、針對網路流傳的私有化傳言，聯想集團予以澄清。5月31日，聯想集團相關人士對澎湃新聞記者表示，有關公司私有化和人事調整的傳聞，都不是事實。昨日有消息稱，聯想集團將在近期進行私有化，並計劃進行高管調整，楊元慶將退居二線只擔任董事長，劉軍將出任CEO。