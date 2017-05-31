本文源自觀察者網 綜合報導

仲大軍，男，畢業於上海復旦大學中文系，1952年生，山東蓬萊人，濟南出生，孔子弟子子路75代孫。現任北京大軍經濟觀察研究中心主任，研究員。

五月二十五號下午五點來鍾，我從地鐵五棵松站上車，上車后在一個座位坐下，我得右邊是個妹子，左邊就是這個流氓老頭。

我剛坐下，就覺得這個老頭用他的胳膊蹭我得胳膊還有胸部，我本能的往那個妹子那邊挪了一下，然後他還追著我蹭，我就害怕了，因為當時就我一個人，然後我就對那個老頭說我說麻煩您往那邊挪挪，我別碰著您。

結果那個老頭說你他媽的小東西讓誰挪，我說您別罵人呢。然後就衝著我頭打我，一大巴掌糊我臉，然後我本能的站起來，我說你蹭完人，你還憑什麼打人，我看他歲數大沒有還手，然後老流氓就也站起來，又大輪巴掌，打我頭，把我的眼鏡打掉了。

這個時整個車廂的人都圍過來了，然後就指責他說你憑什麼打人家姑娘，有個北京大姐使勁地嚷說姑娘快報110這種人不能放他走，然後，這個老流氓看我要報警就急了竄過來要搶我的手機打我，被其他車廂的男乘客給阻止了，我報警以後，車子馬上就要到萬壽路站了，然後這個老流氓就要逃走，我一把抓住他不讓他跑，然後他就又毆打我的頭，這時候他硬往車門跑，在七八個的乘客的幫助下，把他堵截在萬壽路站內，但是在下車的時候他有踢我得肚子，踹我的腿，把我踢倒，是車站內的輔警和安全員大媽把我服起來，這個時候七八個不認識乘客把這個老流氓圍住，老流氓的衣服都被憤怒的乘客撕破。

車站內警察來了，目擊的人們就說了經過，然後派出所的警察接警以後就把我和那個施暴者一起帶到了派出所。

圖自微博@一枚粘人的小妖

我當晚就去301醫院檢查了，尿淺血，然後就是身上有頓挫傷。當晚那個老流氓無恥的裝病打999逃離。然後第二天當班民警不在，讓我今天去，我今天去了，做了筆錄，沒有接受調解，去做了傷情鑒定。等待結果。

圖自微博@一枚粘人的小妖

但是這個事兒我就想給廣大妹子提醒，要是遇到這個流氓離這遠點他，他不光猥褻流氓，還暴力手段打人。此人身高快一米八，清瘦，65歲，據說來京三十多年，有一個女兒是95年的，在一個貌似也是個正經事業還是什麼單位退休，因為當天事發後在警察局警察說了句就算你是記者，你能打人嘛。我問警察呢但是不告訴施暴者名字。

我感謝幫我圍堵的正義的乘客們，謝謝你們，要不就讓這個壞人跑了。我要感謝110警察同志迅速出警。

目前診斷結果頭部，和身體頓挫傷，還有尿淺血，警察已經帶我去做了傷情鑒定，我相信我們的執法部門會公證的依法處理，同事也告誡妹子們要小心，因為這個流氓說他有心臟病，如果他真有病，要制裁他，可能有判定但是拘留所不會收監，還望妹子們小心此人，太可怕了除了猥褻還暴力毆打。也徵求那天目擊的乘客們，還有有妹子拍了視頻，求看到聯繫。我一定會堅持到底制裁這個老流氓。

（完）

28日凌晨，李洋再發微博表示，當地派出所依照治安條例將涉事老人拘留五日，無罰款。但因老人有心臟病緩期，相當於不收押。

此外，李洋說，警方在告知裁決時表示，猥褻他的老人叫仲大軍。

如下為仲大軍回復

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《仲大軍回應「地鐵猥褻毆打女乘客」：將追究造謠誹謗者責任》

本文源自中國青年網

近日，發生在北京地鐵的一則「猥褻毆打女乘客」事件引發人們熱議，事件中被打女子稱自己5月25日下午，在地鐵五棵松站上車后旁邊的一名老人就蹭其胳膊和胸部，該女子向老人表示「往邊挪挪」並稱「小心碰著您」，卻遭到暴打。女子在微博中指出，打人者被處以拘留5日的處罰，但因其身體狀況，暫不執行。

事後，有人指出打人者為知名經濟觀察家、社會評論家仲大軍。5月30日上午中國青年網記者試圖通過電話聯繫仲大軍，但始終無人接聽。30日下午，記者接到仲大軍簡訊回復表示，已通過個人微博就此事作出回應。

回應一：不存在性騷擾

對於女子提出的被蹭胳膊和胸部。仲大軍回應稱，「 5月25日下午4點半，我開完會從玉泉路坐地鐵回家，車廂很空，我坐到中間偏右的一個位置上，閉目養神。下一站，上來一個女孩坐在我右側，剛坐下，她就讓我靠邊點，別蹭著她。我感到這很不禮貌，我坐得好好的怎麼能蹭著她，這麼寬的地方還坐不開你嗎?我一個瘦老頭，正正好好坐在自已位子上，又沒占你位子的空間，誰也擠不著誰，為何讓我挪地方?我就沒有動，並告訴她要懂禮貌，沒有長輩給晚輩讓位的道理」。

回應二：因為受冤枉動手打人

仲大軍稱，打人是因為受到了冤枉很生氣。仲大軍在微博中稱， 「由於開了一天會，身體十分疲倦，十分不願被人打擾和冤枉，在她的語言污辱下，我怒從中來，禁不住打了她一巴掌」。「她跳起來指著我鼻子開始辱罵，我本來就十分疲憊，她又來找事刺激我，以致我按捺不住心中的火氣，站起來又打了她兩巴掌。這就是我打人的原因和經過。如果不是她冤枉我，騷擾我，刺激我，我怎能無緣無故地生氣打她」。

但記者注意到，被打女子李某稱自己遭到仲大軍多次「毆打頭部」、「輪耳光」，並且遭到仲大軍「搶奪手機」、「踢踹倒地」。仲大軍在微博中提到自己前後打了女子三巴掌。30日上午，記者通過簡訊詢問仲大軍是否與女子存在其他肢體衝突，但未得到回應。

回應三：警方已調取錄像，認定為「瑣事糾紛」

仲大軍在回應中稱，「事後，萬壽路派出所通過調取車廂錄像對事情進行了調查，在《行政處罰決定書》中說明，我是在地鐵上『因瑣事與李洋發生糾紛』，動手打了人，『糾紛的事實有證人證言、詢問筆錄等證據證實』」。

回應四：已報案，將訴諸法律追究誹謗、造謠者責任

仲大軍稱，「就是這樣一個簡單的事實，被女子說成是她遭到了猥褻和性騷擾。在她的煽動下，各家媒體也跟著添油加醋大肆傳播，矇騙大批不明真相的人對我進行圍攻、謾罵、騷擾和污辱」。「李某(被打女子)的造謠污衊，歪曲事實，刻意製造兩代人的仇恨，肆意製造網上暴力，肆意煽動社會仇恨，已經在社會上造成惡劣影響，並對我造成嚴重的侵權和損害」。「對於這種惡意誹謗和鋪天蓋地的謠言流傳，我已向公安報案並將訴諸法律，起訴她對我的名譽陷害和侵權行為。散布傳播謠言和造謠惑眾者將被追究法律責任」。