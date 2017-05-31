張嘩鑫:黃金高空為最佳策略 原油以區間操作為主北京新浪網 (2017-05-31 11:32)
消息面：
國際現貨黃金周二（5月30日）在觸及一個月高點後下挫，美市盤中最低下探至1259.01美元/盎司，盤中振幅較大，多空博弈較為激烈，美市早盤金價一度接近1270美元/盎司的價位，但未能維持轉跌。在中美假期市場交易清淡的情況下，歐洲的不確定性仍刺激了避險需求。下周即將舉行的英國大選，以及義大利早期選舉前景和希臘債務，這些都將對黃金形成支撐，但日內公佈的數據對金價形成一定的打壓。日內公佈的4月美國個人消費支出和收入均上漲並符合預期，但通脹指標仍未達到美聯儲2%的目標設定；美國5月消費者信心指數下跌，且低於預期；美國5月達拉斯聯儲商業活動指數為17.2，超過預期。
石油輸出國組織（OPEC）與非OPEC組織產油國延長減產9個月至2018年第一季度結束，減產幅度維持在180萬桶/日。減產協議實施以來原油庫存已經顯著下降，不過OPEC宣布延長減產消息后油價走低。美國原油產量對OPEC是一大困擾，因美國頁岩油產量井噴。據貝克休斯數據顯示，美國石油鑽井數連續19周錄得增加，目前美國石油鑽井總數已經升至722口，處於2015年4月以來的最高水平。因周一假期，美國石油協會（API）的原油庫存數據將推遲至日期:周四凌晨4：30公佈，美國能源資料協會（EIA）原油庫存報告將延遲至日期:周四晚間23：00公佈。
技術面：
現貨黃金：
日線上來看現貨黃金依舊受制於1270重點壓制位，多次試探均未果，隔夜錄得一根上下引線，最低試探1260關口下，目前處於MA5-MA10區域內震蕩，主圖boll開口走平，附圖STO高位死叉向下，短線支撐關注1258，1250兩點，若1270依然無力上破，高空不失為當下最佳的思路。
國際原油：
國際原油隔夜錄得一根下引線小陰柱，下方試探MA30以及中軌附近的49美元開始小幅反彈，目前處於49.7盤整，boll開口走平運行中，MA5，MA10死叉向下，短線關注50.2-49震蕩區域，附圖STO於50軸下方走平，操作上保持區間為主。
現貨黃金部分做單點位：
1，反彈1265/1266一線做空，止損3美金，目標1258-1250
2，回踩1252-1250一線做多，止損3個點，目標6-8美金
國際原油做單點位：
1，回踩49/49.1做多，止損0.3，目標50-50.2附近
2，反彈50.2做空，止損0.3，目標49.3
今日關注：
09：00 中國5月官方製造業PMI
14：45 法國5月CPI月率
15：55 德國5月季調后失業人數、德國5月季調后失業率
16：00 瑞士5月ZEW投資者信心指數
16：30 英國4月央行抵押貸款許可
17：00 歐元區4月失業率、歐元區5月CPI年率初值
20：00 2017年FOMC票委、達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話
20：30 加拿大3月GDP月率
21：45 美國5月芝加哥PMI
22：00 美國4月成屋簽約銷售指數月率
次日02：00 美聯儲發佈經濟狀況褐皮書
次日04：30 美國至5月26日當周API原油庫存
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