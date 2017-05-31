導語

一年回款100億，旗下擁有棒女郎私護凝膠、女神泡泡慕斯洗液、V塑水光棒、水靈珠洗衣膠囊、綠色呼吸牛蒡茶、私密日記蠶絲衛生巾、俏天下黃金沙棘油、韓室氣泡水精華等微商品牌產品，總有一款曾經出現在你我的朋友圈。

這家公司叫「摩能國際」，號稱國內最大的微商公司。

摩能老闆之一的蔣德才是科技圈名人，曾創辦了高仿iPhone的手機品牌「尼采」，以及與丁秀洪一起創辦「大可樂手機」，但兩個手機品牌均以失敗告終。雖然在手機領域屢戰屢敗，在微商圈卻做得風生水起，憑藉「棒女郎」微商吸金上百億。





啃美妝獨家視頻：摩能微商代理集體訴訟

2016年底，摩能國際啟動了「大海計劃」，確定了「回款三百億」的目標。2017年，摩能國際旗下各大品牌在全國各地巡迴舉辦以招商為目標的「峰會」，也就是傳統的會銷，據說效果非常不錯。但是，光鮮的表面之下或許是不可告人的陰謀。

10萬代理維權，摩能被指「傳銷」

日前，多位微商代理向啃美妝（微信：KenMeiZhuang）爆料稱，摩能國際採取「傳銷」的模式招商，到全國各地巡迴的開會洗腦，誘騙了幾十萬微商小白的加入，被騙的金額從幾萬到幾十萬不等，一些微商甚至因此鬧得家破人亡。

圖：部分摩能微商代理授權書

多位微商代理告訴啃美妝，摩能國際在各地召開峰會，把幾百人關在一個封閉的環境進行「洗腦培訓」，完全跟「傳銷」沒有任何區別。先是跟大家說，移動互聯網的時代來了，實體和工廠一定會倒閉，必須要抓住移動互聯網的機會。再就是介紹「成功的經驗」，誰加入摩能賺了多少錢，誰貸款做微商實現屌絲逆襲。

「上去介紹成功經驗的，爭著搶著打款的，其實都是安排好的托，就是為了讓小白們趕緊打款，跟過去傳銷的套路一樣一樣的。」一位級別較高的摩能微商代理透露，棒女郎玩的就是擊鼓傳花，只要忽悠到下一個人來接盤，那手上的錢才是真正賺到了的。如果沒有代理來接盤，貨就只能砸在手裡了，這樣的產品本身市場不大。

圖：某微商代理打款記錄

一位湖南的摩能國際微商代理向啃美妝提供了代理授權書和打款記錄，其先後分兩次給上級代理打款248000元，其中大部分是靠借款和刷信用卡。她說，當初去參加摩能國際的峰會，聽說可以輕鬆月入萬元、十萬元，就禁不住誘惑交了6000元定金，會後補足了38000元成為「總代」，后又被誘導打款21萬升級「小核心」。

據悉，摩能國際棒女郎一共分為7個級別，最高級別的「官方」要求打款600萬，往下分別是132萬元的「大核心」、22.2萬元的「小核心」、3.78萬元的「總代」、8250元的「一級」、3250元的「二級」和640元的「天使」。每一層級的拿貨價不同，要想獲得更大的差價，就必須不斷的往上升級。

忽悠代理送數據、六個月內包銷

上述代理說，拿了第一批38000元的貨之後，公司開始出台「分流」的政策，加入代理就送60個精準粉絲，幫助代理進行招商和銷售。儘管第一批還沒有賣出去多少，但還是禁不住發財的誘惑，舉債20萬升級成為「小核心」。之後承諾的分流卻沒有兌現，承諾六個月包銷也沒有兌現，找公司退換貨也不行，現在已經砸在手裡了。

圖：摩能國際分流宣傳海報

過去她們都以為是自己能力不夠，因為上級禁止代理之間互相加人，如果抱怨說賣不動招不到代理，上級就會說「誰誰誰都已經二次、三次補貨了」。後來，代理們私下加了微信問了一下，才發現大家根本都賣不動，才發現上了公司的當了。

圖：摩能國際分流宣傳內部文案

與之類似的情況比比皆是，很多代理都幻想著一夜暴富。按照官方宣傳材料的說法，簡直就是給代理送錢，拿了代理就送60個流量，賣不出去公司還幫忙賣，讓代理們感覺「一本萬利」，紛紛打款代理或者升級更高級代理。結果都是一樣，零售賣不動，代理找不到，公司不給退，陷入到了進退兩難的階段。

啃美妝統計了一下爆料的幾位代理，手上囤貨就已經超過了200萬。一位微商的團隊超過200人，最少的是3.8萬起步，最高的打款超100萬，涉及金額上千萬，現在基本都砸在手裡。

啃美妝獨家圖片：代理與上級聊天記錄

她們當中絕大多數都是「寶媽」，剛剛生完孩子在家賦閑，就想為家裡減輕點負擔。很多都是棒女郎的用戶，在棒女郎的宣傳中看到，幾乎是「萬能的神葯」。宣稱對臉色暗沉長斑長痘、性生活頻繁、產後陰道鬆弛、人流人群、陰道炎、白帶異常、附件炎、卵巢養護保健、宮頸炎、宮頸糜爛、盆腔炎、氣血不足、月經不調等都有效。

一位河南微商代理告訴啃美妝（微信：KenMeiZhuang），她生完一對雙胞胎女兒之後，因為有一些婦科疾病，買了棒女郎回家用，然後被上家忽悠做代理，說做代理就送60條數據，一人進來一個團隊出去，一月掙上萬是很輕鬆的事。可是，一年了就分了4個死粉。

現在，這位代理手上還有拿貨價近30000元的貨，為此老公在家裡天天和她吵架，夫妻關係一度變得十分緊張。據代理反饋，很多人都是借錢來做摩能國際的微商，負債纍纍，有人已經鬧得兩口子離婚了，甚至還有人鬧得要自殺了。

被爆產品質量問題，代理超低價甩貨

一位代理對啃美妝表示，公司虛假宣傳、忽悠代理，這些都還可以想辦法，但產品也出現了問題。從今年3月份開始，棒女郎的凝膠就變成了水，還有一股怪怪的味道，根本就賣不出去了。代理們都認為產品質量有問題，但公司不承認，也不肯退換貨。

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啃美妝獨家視頻：代理在摩能總部維權1

「那些發現苗頭不對的代理，300-400元就開始甩貨了，而拿貨價是一箱1500多元。」她說，當初還覺得這些人低價甩貨亂了市場，現在才發現再低價都甩不出去了，大家都知道棒女郎是忽悠人的，根本就不認了，一些電視台和報紙也開始報導此事了。

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啃美妝獨家視頻：代理在摩能總部維權2

據了解，黑龍江、四川、廣西等權威媒體都報導過摩能國際旗下棒女郎虛假宣傳、微商坑朋友的事。棒女郎的批號是「陝衛消證字【2010】第0068號」，其實只是屬於消毒產品，根本就治不了任何病，但卻宣稱具備各種藥品才具有的功效。

而隨著棒女郎產品虛假宣傳、忽悠代理的內幕被披露，越來越多的微商參與到維權行動當中來。據悉，目前已經有數百人前往摩能國際總部，網上也組建了QQ和微信維權群，參與維權的個級別代理超過10萬人。代理們的訴求都很簡單，要麼兌現當初的承諾，要麼公司把貨收回去。但是，摩能國際並沒有代理們的訴求，其內部人士甚至對代理爆粗口。

有代理表示，身家性命都搭進去了，拚死也要討個說法回來，繼續組織更多的代理去維權。她們希望，微商代理不要上當受騙，以免人財兩空。針對此事，啃美妝也將持續保持關注。

來源：啃美妝

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