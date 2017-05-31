斑馬消費 沈庹

周黑鴨、絕味食品和煌上煌，在鴨滷製品市場上暗戰多年，前二者後來居上已超越了煌上煌。最老牌的滷味企業煌上煌（002695.SZ），似乎已掉隊很遠了。

不過，煌上煌在2年前就併購浙江嘉興真真老老食品有限公司（以下簡稱「真真老老」），煌上煌讓自家鐵粉們吃上自家的粽子，這麼「不務正業」，可能是周黑鴨和絕味沒想到的。

2015年初，煌上煌營收企穩，在上市后首次實施併購，砸了7370萬元，拿下真真老老67%股權，公司解釋這是從產業布局和產品結構著眼新的利潤增長點。此舉對於當時剛剛上市三年的煌上煌來講，多少有點未雨綢繆的意思。

斑馬消費注意到，2016年，真真老老營收超過2億元，凈利潤達1529萬元，貢獻了煌上煌當年17%的凈利。

不過，併購時簽下的業績對賭也給真真老老帶來較大業績對賭風險，去年基本完成業績要求，但今年要完成業績考驗並不輕鬆。

煌上煌「藏」著一家粽子工廠，年產2億隻粽子

同是「做鴨」的，怎麼就只有煌上煌徐桂芬偏偏就盯上粽子產品呢？習慣了「做鴨」，卻要在粽子業務上大顯身手，外界一直難以看懂徐桂芬的投資手法。

在實施併購前，煌上煌對外解釋稱這是為了產品戰略和產品布局，尋找利潤增長點。

換句話講就是讓大家在啃鴨脖子的同時，也能吃上粽子，而且是中國粽子之鄉嘉興的粽子。

另外一個背景是，當時煌上煌手握大筆閑錢，除了買點理財產品，大多數躺在賬面上睡覺，而且周黑鴨和絕味食品等鹵鴨產品企業崛起和緊逼，也讓徐桂芬感到了壓力。

庹哥不知道煌上煌是怎麼和真真老老接觸上的，不過，真真老老確是嘉興粽子市場的行家，地位僅次於五芳齋的粽子公司，且與五芳齋同源同出。真真老老的官網顯示，目前該公司年產粽子2億隻左右。

這其實和煌上煌尋找與公司產品互補性強的戰略不謀而合，所以，煌上煌當年斥資7370萬元，收購真真老老67%股權，絕對控股公司了這家粽子公司。

2016年，真真老老實現營收2.08億元，營業利潤1950萬元，凈利潤1529萬元。

煌上煌2016年報顯示，公司實現營業收入12.2億元，同比增長5.80%，主要是加強省外區域市場拓展和外延米製品業務的增長，這也間接說明了真真老老給予公司業績的貢獻力度。

這樣看來，也許徐桂芬早有預料如今的鴨產品市場，當時提出介入米製品業務可能是前瞻之舉。

從這一點來講，徐桂芬的膽略和前瞻性，不亞於周黑鴨的周富貴和絕味食品的戴文軍。

事實上，煌上煌這幾年的營收確實不盡人意，去年僅完成凈利潤8800萬元，遠低於周黑鴨的7.16億元和絕味的3.8億元；煌上煌營收去年12.18億元的營收，也被周黑鴨的28.16億元和絕味食品的32.74億元甩了好幾條街，曾經的「鴨脖第一股」顯然已掉隊很遠了。

收購粽子廠是應景之需，還是無奈之舉？

煌上煌似乎從不認慫，砸錢要在米製品及粽子產品上風生水起，意圖緩解主業疲軟。

不過，粽子時令性很強，差不多就在每年端午節前後也就半個月熱銷時間，而且粽子產品廠家眾多，廣州酒家旗下的利口福，北京稻香村，家門口的五芳齋，就連思念食品和三全食品都隨手做起了粽子，可以說是環伺林立，要想在這個市場喝碗「湯」並不容易。

煌上煌選擇在這個市場節點介入粽子業務，應該說是一招險棋，公司自身擁全國門店約2500家以及滷製品牌這一手「好牌」，如果在粽子業務上打出一手爛牌，那就真的可惜了，但如果牌打好了，也能扭轉當前主業的頹勢。

外延米製品業務慢慢給公司帶來了希望，去年真真老老給予公司的營收貢獻達2億元，佔比總營收的17%。

要知道2015年併購真真老老上浮評估價12.24%，也是花了血本的。

彼時，真真老老股權轉讓方邵建國等5人，也給出了未來三年經營業績不低於1200萬元、1450萬元和1730萬元的承諾。

2016年，真真老老實現凈利潤1529.46萬元，如果扣除去年政府對真真老老的政府補助（與收支相關）至少187.94萬元，只能算是涉險過關。

事實上，粽子業務給公司發展帶來新的機會，同時也對煌上煌的經營管理帶來挑戰，畢竟讓一個「賣鴨」的同時又賣粽子，多少有點不搭吧。

煌上煌這隻「鴨子」不僅想「吃」粽子，據說，還擁有了月餅業務。看來併購真真老老只是悄悄的開始，有產品互補和市場互補的企業，有長期獲利的能力，可能正是煌上煌意圖鹹魚翻身、要搞的大事情吧。

斑馬消費（ID：banmaxiaofei）·原創