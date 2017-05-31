MLB／怪力男回主場就開砲 馬林魚3連勝NOWnews今日新聞 (2017-05-31 10:56)
馬林魚隊今天在主場出戰費城人，「怪力男」Giancarlo Stanton與Marcell Ozuna這兩位球隊最會開轟的選手都用手中的球棒說話，助馬林魚以7:2贏球。
就在明星票票選分別攻佔7、8名，Ozuna在2局下敲出本季第13轟先馳得點，Stanton也順利在次局轟出本季第14支全壘打，是一發2分砲。
Stanton近況火熱，最近5場主場比賽3轟，Ozuna也有2轟演出，這是馬林魚自4月14日以來，首度完成3連勝。
不過這場比賽投手還是佔了很大因素，費城人隊先發投手Vince Velasquez僅投1.1局就退場，右手肘明顯不適，馬林魚先發投手Justin Nicolino因為觸擊傷了他的左手食指。
雙方牛棚早早啟用，馬林魚Dustin McGowan後援3局，被Howie Kendrick4局上開轟，拿下勝投。
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