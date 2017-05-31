或許是受到胡智為重返大聯盟的鼓舞，今天在小聯盟的台灣選手，不少人都有不錯的表現，包括轟出雙響砲的朱立人，以及敲出本季第10轟的張育成。

朱立人今天在印地安人1A對上藍鳥1A的比賽中，出任球隊的第3棒，此役一開始他就展現冷靜的選球策略，連2打席都保送上壘，接著在5局下壘上有人時，他大棒一揮，敲出左外野的3分砲，幫助球隊單局灌進6分；6局下他又補上1支陽春彈，演出單場雙響砲的表現，也幫助球隊以9：4贏球。

而張育成所屬的印地安人2A則是在今天強碰張進德所屬的海盜2A，張育成本戰繳出單場4支2的表現，並且在7局上和9局上都有打點的演出，其中9局上的陽春彈還將比數追成4：4，可惜球隊最終還是被對手在10局下敲出再見安打而輸球。

張育成自從美國時間5月19日轟出雙響砲後，已經有一段時間沒有在敲出全壘打了，同時近3戰都沒有敲出安打，手感有些冰涼，或許今天的好表現，將有助於他找回狀況。

而朱立人算上今天的比賽，連4戰都敲出安打，打擊感覺隨著天氣變得越來越燙，目前個人已經敲出第6轟。