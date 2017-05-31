印地安人隊Trevor Bauer（鮑爾）今天對運動家隊先發，投7局猛飆14次三振，這是美國聯盟本季單場最多K的紀錄，印地安人9比4擊敗運動家，Bauer拿到本季個人第5勝（4敗）。

Bauer第1局及第5、6、7局都投出3次三振，先發7局被擊出7支安打失3分，三振14次、保送1次。Bauer單場14K，是本季僅次於國民隊「天才小史」Stephen Strasburg日前對教士之戰投出15次三振的第二好成績。

Bauer飆了14次三振之後，3名投手又飆5次三振，單場19K，平了正規9局的隊史紀錄。

Bauer猛飆三振，印地安人隊打擊群也從4局下開始發動猛攻，Francisco Lindor獲保送之後，接下來連續4支安打攻下4分，逆轉戰局。5局下Jason Kipnis先轟陽春彈，8局下Bradley Zimmer再轟2分砲。

印地安人隊Zimmer此戰敲2安包括1轟，4打點是生涯最佳成績，Jose Ramirez則是敲3安、1打點。

運動家隊Sonny Gray先發4.2局被擊出9支安打包括1轟，失7分，吞敗投（2勝2敗）。