目前32歲、正值當打之年，成績也相當出色的騎士招牌球星LeBron James已經在思考退休後該做什麼，擁有一支NBA球隊是他最大的目標。

「我總有一天會擁有一支球隊的，這是我下個階段的目標。」根據《RealGM》的消息，James相當有計畫性的在考量退休後的生活，希望屆時能和現在的經紀人Rich Paul以及背後團隊一同管理一支球隊。

「為什麼我會想要擁有一支球隊呢？這感覺是很酷的一件事。」James強調：「我還是可以和球賽有所關連，而且擁有安排別人工作的權力。」

「我可以安排別人工作、看會不會有什麼變化，我一向熱愛擁有這種權力的感覺。」James表示。

過去也不是沒有球員退休後成為球隊老闆的實例，現任黃蜂老闆便正是「籃球之神」Michael Jordan，而一代湖人名將Magic Johnson也是大聯盟道奇的持有人之一。