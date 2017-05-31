達拉斯小牛今年因戰績不佳，提前放暑假，陣中波多黎各籍後衛J.J. Barea（巴瑞亞）在休賽期也沒閒著，接受波多黎各聯賽中一支名為Indios de Mayaguez球隊的邀請，成為該球隊的總教練。

「我不知道現在發生了什麼事，但我一直都有個想法，那就是在我退休後能成為一名教練。」Barea向ESPN表示：「這是我家鄉的球隊，這是我籃球生涯的開始，能成為這支球隊是一個很好的經驗，對我未來也相當有幫助。」

Barea這樣的舉動也受到球隊的支持，他在小牛的總教練Rick Carlisle也毫不吝嗇的傾囊相授，給予他小牛最實用的5套戰術。

「對於Barea來說，這是他一個很好的機會，而他一定也會做得相當成功。」Carlisle表示。

現年32歲的Barea，是波多黎各國家隊的球星，並且也是小牛2010－11年奪冠班底，目前將會效力於小牛至2018－19賽季，本季平均繳出10.9分5.5助攻的成績。