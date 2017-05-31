（中央社台北31日電）美國運動表現學院「運動表現專家研習暨證照檢定考試」首度登台，預定於7月29日至8月2日在文化大學體育館舉辦。報名時間至7月15日止，通過考試者可獲得美國美國運動表現學院證照。



台灣肌力及體能訓練協會理事長陳嘉遠教授表示，這是美國運動表現學院(International Institute of Athletic Development)首度委託協會舉辦「運動表現專家研習暨證照檢定考試」(Sports Performance Specialist Certification, IIAD SPSC)，相關資訊可至網站http://www.internationalathleticdevelopment.org/about-iiad查詢。主辦單位自即日起至6月1日接受報名。



研習課程及證照檢定，都是美國運動表現學院針對台灣各類專業運動教練所設計的肌力及體能訓練專業課程，以推動肌力及體能訓練的理論與實務，培養專業肌力及體能訓練教練人才，提升運動競技教練知能。



陳嘉遠說，研討會也將邀請美國肌力及體能訓練學者專家參與，包括美國春田大學肌力和體能訓練中心及研究所教授Thomas Dodge、奧運訓練中心體能教練AdamFeit等。



文化大學指出，講習重點在介紹最新肌力及體能訓練的知識及技術，學科與術科並重。名額有限，歡迎有志致力肌力及體能訓練專業者踴躍報名參加。全程參與者可獲頒研習證明，通過考試者可獲得美國運動表現學院證照。1060531