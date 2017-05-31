法國網球選手強吻女記者 被法網禁入場中廣新聞網 (2017-05-31 10:40)
法國網球選手哈穆在賽後受訪的時候，強吻女記者，被大會禁止入場，法國網球總會要調查，考慮給予懲處。
現年21歲的哈穆，在法網首輪出局後，受訪的時候，企圖強吻訪問他的女記者，當時歐洲體育台的轉播台上，主播和球評看到這一幕還大笑鼓掌，社群網站上一片罵聲，被吃豆腐的女記者說，要不是當時在轉播，他會賞哈穆一拳。
哈穆昨天在臉書上道歉，說他因為這幾天在法網太愉快，處在一個情緒亢奮狀態，女記者是舊識，所以他在態度上隨便了點。（圖片取材自網路）
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