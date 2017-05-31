華盛頓大學當家控球後衛Markelle Fultz（佛爾茲）一直都是本屆狀元大熱門，今天更向媒體表達自己想成為狀元的強烈意願，更表示自己已經和擁有塞爾提克狀元籤的總管Danny Ainge（安吉）談過好幾次了。

「我已經和塞爾提克總管談過幾次話，他們希望邀請我到他們對上參觀。」Fultz向ESPN表示：「他們想要有機會去更了解我這個人。」

「我真的很希望能夠成為狀元。」Fultz表達他的意見：「這是我小時候一直以來的夢想，而我覺得我能在波士頓成真。」

這名身高193公分，體重88公斤的華盛頓後衛，上個賽季代表華盛頓大學出賽，繳出平均23.2分5.9助攻5.7籃板及41％的投籃命中率，許多專家都看好Fultz將成為本屆選秀會的狀元。

雖然還沒有去過波士頓，但是Fultz透過電視看了塞爾提克在東區冠軍賽的表現，也了解塞爾提克是一支有傳統的球隊，Fultz表示：「我還沒去過波士頓，我知道這支球隊擁有歷史，並且了解他們的粉絲相當瘋狂。」

現任塞爾提克當家控衛Isaiah Thomas同樣來自華盛頓大學，Fultz會不會擔心和Thomas合作起來有問題？Fultz表示：「我們同樣能夠透過非持球得分，我們可以得分也能助攻，我想我們可以合作得很好，我們在選秀前就談論過了，我們真的談論過許多關於籃球的事。」