費城人三壘手Maikel Franco(法蘭柯)，本季打出一個令人失望的開局，成績大幅退步的他，並沒能展現出令球團期待的未來性，因此目前球隊內部已經在討論是否將他下放3A。

Franco去年扛下費城人中心打線的重任，敲出25轟和88分打點的成績單，儼然已經是一門重砲，球隊人管理層也一直將他視為紅軍的未來，希望他本季能破繭而出。

不過開季至今，他的打擊表現卻相當低迷，打擊三圍.209 / .268 / .349，可說是慘不忍睹，另外6支全壘打和28分打點，也沒辦法讓球隊完全滿意。

而在日前對洛磯的比賽中，Franco就已經不再先發的名單之中，根據美媒報導，球團正在認真的考慮讓他下去3A磨練，目前就只差一通電話。

事實上，費城人打線本季低迷的不只是Franco，包括去年全明星Odubel Herrera(.592 OPS)、Freddy Galvis(.681的OPS)、前藍鳥重砲Michael Saunders(.673OPS)狀況都不好，這或許能解釋為什麼他們目前只能拿下17勝32負。