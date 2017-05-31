響尾蛇隊投手Robbie Ray終於投出生涯首度完封，苦主不是別人，而是海盜隊，今天Ray先發9局狂飆10次三振，共用115球完封海盜，終場響尾蛇以3:0贏球。

Ray實在厲害，他這場比賽沒有投出保送，並且還延續連23.2局無失分好投，他也首度拿到3連勝，目前累積5勝3敗，防禦率剛好是3.00。

響尾蛇隊Chris Owings6局上敲出二壘安打，不但開啟球隊攻勢，也幫球隊中止3連敗。

海盜隊先發投手Ivan Nova7局失3分，吞下本季第4敗。

Ray6次客場先發，4勝1敗，防禦率僅0.64，跟他5場先發在主場1勝2敗，防禦率6.75相差甚遠。