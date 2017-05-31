MLB／客場殺手響尾蛇Ray 10K生涯首度完封海盜NOWnews今日新聞 (2017-05-31 10:24)
響尾蛇隊投手Robbie Ray終於投出生涯首度完封，苦主不是別人，而是海盜隊，今天Ray先發9局狂飆10次三振，共用115球完封海盜，終場響尾蛇以3:0贏球。
Ray實在厲害，他這場比賽沒有投出保送，並且還延續連23.2局無失分好投，他也首度拿到3連勝，目前累積5勝3敗，防禦率剛好是3.00。
響尾蛇隊Chris Owings6局上敲出二壘安打，不但開啟球隊攻勢，也幫球隊中止3連敗。
海盜隊先發投手Ivan Nova7局失3分，吞下本季第4敗。
Ray6次客場先發，4勝1敗，防禦率僅0.64，跟他5場先發在主場1勝2敗，防禦率6.75相差甚遠。
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