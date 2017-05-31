（中央社記者謝靜雯台北31日綜合報導）旅美投手胡智為今天重返大聯盟，在坦帕灣光芒對德州游騎兵隊的比賽中馬上登板，中繼2.1局無失分，打完前5局，光芒隊暫時以5比2領先，胡智為有機會拿下生涯大聯盟首勝。



由於光芒隊最近牛棚燒很大，因此今天臨時將胡智為調回大聯盟，這也是胡智為本季第3度在大聯盟登板。



今天一回大聯盟，胡智為馬上因為先發投手安卓斯（Matt Andriese）傷退而獲得上場機會，胡智為也沒有讓球隊失望，中繼2.1局，飆出三次三振，沒有被敲出任何安打，最快球速飆到96哩，演出幾近完美，唯一美中不足的是保出兩次四壞保送，但幸好都沒有造成傷害。



胡智為在4局結束後退場，今天總共用了43球，其中有22個好球，好球率偏低。目前總計在大聯盟出賽3場，一共投4局，只被敲出2支安打，有3次四壞保送與4個三振，雖然失1分，但不是自責分，目前在大聯盟的防禦率仍保持在0。1060531