南韓「排球女王」金軟景，已於30號和上海國華人壽女排簽約，合約期限為1年，價碼刷新中國排球聯賽史上最高身價。



全世界最佳女子排球運動員之一的金軟景，今天表示，去年12月接到中國俱樂部方面的提議，經過深思熟慮後，最終決定加入上海國華人壽女排。



她說，挑戰新舞臺十分激動，希望能在中國獲勝。她說，雖然中國女排世界第一，但聯賽仍在成長階段，中國之所以選擇她，應該是希望能向隊員傳授經驗和技術，她也希望能與球隊成員分享經驗，最重要的是讓球隊打贏比賽。



南韓排球「一姐」金軟景1年後，將重新成為自由球員，對於合約到期後的計畫，金軟景表示，有可能重回歐洲，也有可能挑戰其他亞洲聯賽。



