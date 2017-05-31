（中央社記者謝靜雯台北31日綜合報導）效力於美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊的台灣投手胡智為，今天再度重返大聯盟，並且馬上就在對德州遊騎兵隊之戰中繼上場，4局結束，胡智為投2.1局無失分，表現出色，有機會拿首勝。



胡智為在4月首度登上大聯盟，成為台灣棒球史上第12名登上大聯盟的球員，出賽兩場，投1.2局被敲出1支安打，失1分，但非自責分，四壞與三振各1次，防禦率是0。



回到3A之後，原本是先發的胡智為轉任救援，表現依舊亮眼，後援6場，在7.1局中只被打4支安打，失1分，另外還有10次三振，因為光芒隊近日來牛棚燒很大，讓胡智為有機會再回大聯盟。



今天被叫上大聯盟，胡智為馬上登板，由於光芒隊先發投手安卓斯（Matt Andriese）受傷退場，胡智為提前在2局下兩出局時上場，一上場就先送出三振，結束半局。



3局下胡智為續投，雖然控球出現一些問題，保送了秋信守與貝爾崔（Andrian Beltre），但仍然順利化解危機，沒有失分。



胡智為在4局下更有完美演出，先讓魯克洛伊（Jonathan Lucroy）打出游擊前滾地球出局，接下來連續三振掉蓋洛（Joey Gallo）與魯亞（Ryan Rua）。



而胡智為在登板時，光芒隊仍以0比2落後，但3局上一陣猛攻，一口氣攻下4分逆轉，5局上再轟全壘打，目前以5比2逆轉超前，胡智為有機會拿下大聯盟首勝。1060531