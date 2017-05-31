讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼，昨天暌違2個半月回到實戰場上，他在三軍復健賽中，不但敲出安打，還有打點，看起來狀況很好，3打數1安打2打點，他說：「我早上從家裡出來時很緊張，因為這是我最愛的棒球，所以很興奮。」

陽岱鋼是因2月春訓時右大腿拉傷，3月19日他在二軍出戰養樂多，只打一打席就退場，原因是左小腿筋膜炎，昨天他前2打席都被三振，他說：「一開始沒有什麼球感，可能太興奮了。」

不過陽岱鋼馬上在第三打席敲出二壘安打，還是支2分打點的長打，對應變化球種也沒問題。

「二壘安打我當然是全力衝，下半身狀況呢？86.多％吧（笑）。」他說。

川相昌弘三軍總教練說：「他比賽狀況沒問題，就確認跑壘跟守備狀況如何。」

陽岱鋼也在復健過程中看到這些年輕球員，他說：「他們對棒球的熱情，讓我又重新學習到，『原來我以前是這樣（年輕時）』。」也再次找回對棒球的初衷。

陽岱鋼今天將在二軍出賽，目標在6月6日對西武交流戰中復出，他說：「希望早點上一軍，若在二軍程度感覺還是有差，希望回到一軍找回感覺。」