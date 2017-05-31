因為右肩發炎而進傷兵名單的水手隊日籍好手岩隈久志，今天進牛棚練投30球，這是他受傷後首度牛棚，最快6月下旬會復出。

大聯盟亞洲投手今年幾乎都受到傷勢影響，「台灣之光」陳偉殷手肘傷勢影響，前田健太也才剛從傷兵名單出來，岩隈久志則是更久。

不過岩隈久志今年成績並不出色，目前0勝2敗，防禦率4.35，也還沒有拿到勝投。