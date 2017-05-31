MLB／胡智為中繼好投 有機會奪大聯盟生涯首勝NOWnews今日新聞 (2017-05-31 09:47)
我國旅美好手胡智為今天剛被調上大聯盟，就有新任務，他在光芒和遊騎兵的比賽2局下，上場接替先發投手Matt Andriese投球，結果目前主投2又1/2局沒有丟掉任何分數，還飆出3K。
Andriese在今天2局下突然受傷退場，讓教練團只好臨時換上胡智為上來中繼，結果他一上來就送出三振，展現自己威力十足的球質。
接下來的2局，胡智為都沒有讓對手敲出安打，僅投出了2次四壞保送、飆出3K，重返大聯盟的首戰目前表現的相當不錯。
且光芒打線在3局上，靠著Daniel Robertson的陽春砲點燃攻勢，接著Steven Souza Jr.也補上1支2分彈，球隊該局狂灌4分、重新要回領先，胡智為目前也暫居勝投候選人。
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