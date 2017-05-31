「請孫子燒給我」系列之一的人氣漫畫《獵人》終於確定將繼續連載！日本《週刊少年 JUMP》特別開設預告網頁告訴讀者們將可以在6月26日發售的最新一期裡看到《獵人》的最新話連載！

漫畫家富樫義博的作品《獵人》至今已經連載了19年，自上回在《週刊少年 JUMP》連載已經是去年7月4日的事了，這次回歸同時也會一並發售單行本34集。此外為了搭配本次回歸，《少年 JUMP +》同時也會免費讓讀者觀看前40話的劇情。