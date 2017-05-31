（中央社記者顏伶如波特蘭30日專電）資深女星奧莉薇亞紐頓強今天透過臉書專頁宣布，原訂6月起將在北美地區舉辦的巡迴演出，如今被迫取消，因為先前影響演出的背痛毛病，原來竟是乳癌已經轉移到她的?骨。



1948年出生於英國的奧莉薇亞紐頓強（Olivia Newton-John），曾四度獲得葛萊美獎，也是美國告示牌排行榜百首熱門單曲榜的常勝軍。她在1992年成功戰勝乳癌之後，不但積極投入宣導乳癌防治，更投身環境保護、動物保護等公益活動，



不過，成功抗癌20多年後，如今這位女星的乳癌卻再度復發。



聲明中指出，接下來她除了將接受自然療法之外，也要接受光子放射治療，估計今年裡將可康復，身體也會變得比從前更健康，屆時將歡喜慶祝她的各項演出。



這位女星在聲明中表示，在分別請教了醫師團隊、自然療法師以及位於澳洲墨爾本的「奧莉薇亞紐頓強癌症健康暨研究中心」（Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre） 醫療小組之後，讓她對於接下來的治療方向下定決心。



聲明中也表示，由於奧莉薇亞紐頓強將專心於接受治療以及養病，將不會接受媒體訪問，已經購買演唱會門票的觀眾可以辦理退費，有關演唱會改期等相關事宜，未來數週將透過她的個人網站進一步宣布。1060531