▲孫淑媚在《牡丹花開》中因找不到劇中媽媽林小樓而大哭。（圖／台視，2017.05.30）

孫淑媚在《牡丹花開》中的感情又有新突破！她因找不到走失的失智媽媽林小樓而焦急的流下淚，李㼈內疚地抱著孫淑媚安慰她，這場戲的情緒與之前截然不同，讓人看了很揪心。

李㼈所飾演的「阿水師」把林小樓顧到不見，心裡感覺非常內疚，而孫淑媚心痛流淚的模樣也令人心疼。但李㼈也笑說，這場戲其實早就「哭起來等」，李㼈回想起當天在港邊拍攝的場景，「風好大，我的眼淚一流下來就被吹乾，只好『早點哭』讓眼淚在對的時間流下來。」

▲李㼈年輕時曾對一隻麻雀感到愧疚。（圖／台視，2017.05.30）

天生正義感十足的李㼈說，人生中曾經對一隻鳥感到愧疚，28年前他剛退伍，某次到菲律賓跟朋友玩空氣槍，原本是對著飲料罐射擊，結果一時興起對著對面電線杆頂端的麻雀開槍，還真的很準的打到牠，嚇得李㼈立刻狂奔捧起受傷的小鳥，在路邊不斷向小鳥道歉，「我一直跟牠說對不起，下輩子要我做什麼都可以！」

而這場戲也是孫淑媚和李㼈在戲中首度擁抱，接下來會不會有更進一步的發展也令人期待，至於私下孫淑媚會不會對李㼈有怦然心動的感覺呢？孫淑媚大笑說，「真心不會！」把李㼈當成長輩，很尊敬他。

