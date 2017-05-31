（中央社記者顏伶如波特蘭30日專電）已故英國皇室成員黛安娜王妃出席重要場合常以小型晚宴包搭配。英國流行設計師安雅•希德瑪芝透露，黛安娜王妃的小皮包其實有重要妙用，就是擋在胸口避免被拍到走光照片。



1961年出生的黛安娜•佛蘭契斯•史賓塞（Diana Frances Spencer），1981年嫁給英國王子查爾斯（Prince Charles），因此成了黛安娜王妃。1997年8月31日，黛安娜王妃的座車在巴黎被狗仔隊追逐，她因此車禍身亡，享年36歲。



黛安娜王妃生前出席各種重要場合時，經常以造型簡單大方的小型晚宴包搭配洋裝，引領流行風潮。1990年代期間曾與黛安娜王妃多次合作的知名英國流行設計師安雅•希德瑪芝（Anya Hindmarch）透露，這些手拿包（clutch bags）對黛安娜王妃來說，並不只是單純的服飾配件而已，其實還具有不為人知的實質功能。



美國國家廣播公司（NBC）報導，希德瑪芝接受媒體訪問時透露，黛安娜王妃私下為這些小皮包取了一個綽號，叫做「乳溝皮包」（cleavage bags），每次出席公開場合下車時，為了避免彎腰時領口部位被媒體拍到走光照片，黛安娜王妃都會用這些皮包適時遮擋。



希德瑪芝進一步表示，以前她與黛安娜王妃一起設計這些緞面手拿包時，黛安娜王妃都會開玩笑說這是她的「乳溝皮包」，因為她每次下車時，就是用這些小皮包來擋住胸口部位。



談到與黛安娜王妃的合作經驗，希德瑪芝回憶說，黛安娜王妃不但是忠實顧客，而且非常幽默，「她會自己跑過來看我們，不帶保鑣，也不搞排場。」1060531