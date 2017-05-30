▲克里斯多福（Christopher）以金髮迷人外型和優美歌聲擄獲全球少女心。（圖／華納提供，2017.05.30）

「丹麥王子」克里斯多福（Christopher）以金髮迷人外型和優美歌聲擄獲全球少女心；在新曲〈赤裸〉MV中，脫去上衣大秀結實的胸腹肌和分明的人魚線，讓粉絲看了狂噴鼻血。而克里斯多福終於要在6／2日首度訪台，不僅要舉辦粉絲見面會，還將登上《Hito流行音樂獎》的頒獎典禮與周興哲（Eric）合作演出。



克里斯多福公布將在6／2搭乘華航班機CI752於下午3點10分抵台，展開首次在台灣4天3夜的行程。隔日將舉辦「NAKED Special Album Event in Taipei」粉絲見面會，預告會帶來經典曲目表演以及和粉絲親密互動的遊戲，獨厚台灣粉絲加碼好康，在活動結束後送給每一位台灣公主「愛的抱抱」，表達他對於粉絲的愛與謝意。



除了舉辦見面會外，克里斯多福將與周興哲在《Hito流行音樂獎》的頒獎典禮上，合作重現《鬼怪》主題曲〈Beautiful〉，為了此次表演兩人原本想以視訊方式，希望能透過直接的交流來創作，無奈時差關係加上工作繁忙，最後只能互通E-mail跨海創作完成歌曲改編，首度合作有望掀起現場熱潮。此外，6月2日至6月4日每天晚上10點，克里斯多福都會在華納西洋音樂官方臉書粉絲團直播與粉絲互動。

▲克里斯多福（左）將與周興哲合作演出。（合成圖／華納提供、索尼提供，2017.05.30）