▲鄧紫棋收到巨型蛋糕。（圖／蜂鳥音樂提供，2017.05.30）

鄧紫棋（G.E.M）日前舉行《Queen of Hearts》世界巡迴演唱會武漢站，正好是她生涯第100場個人演唱會，創下個人紀錄，25歲就集滿100場個唱成就，舞群送上巨型數字100蛋糕祝賀，讓她淚灑舞台，而孝順的她更在演唱會上替媽媽慶生，萬名粉絲齊唱生日快樂歌。

演唱會正好是媽媽農曆生日的隔天，全心投入表演的鄧紫棋，不忘為家人送驚喜，帶領全場粉絲唱生日歌，讓媽媽感動落淚。而演唱會尾聲時，鄧紫棋收到巨型蛋糕，對著台下粉絲表白：「今晚的意義非常重大，非常感謝大家陪我度過這麼重要的一場演唱會！第100場也意味著全新篇章的開啟，讓我們一起把今晚變成人生最快樂的一個晚上！」

▲舅舅（左起）、鄧紫棋、媽媽。（圖／蜂鳥音樂提供，2017.05.30）

最後在粉絲的熱情歡呼聲中，鄧紫棋兩度安可，選唱〈Someday ill fly〉勉勵粉絲，此外，鄧紫棋新歌〈桃花諾〉也將正式曝光，搭配黃曉明主演的古典神話大劇《上古情歌》，是鄧紫棋出道首次嘗試中國風的歌曲。

▲鄧紫棋演唱會武漢站，正好是她生涯第100場個人演唱會。（圖／蜂鳥音樂提供，2017.05.30）