成就達成 鄧紫棋集滿100場演唱會NOWnews今日新聞 (2017-05-31 00:00)
鄧紫棋（G.E.M）日前舉行《Queen of Hearts》世界巡迴演唱會武漢站，正好是她生涯第100場個人演唱會，創下個人紀錄，25歲就集滿100場個唱成就，舞群送上巨型數字100蛋糕祝賀，讓她淚灑舞台，而孝順的她更在演唱會上替媽媽慶生，萬名粉絲齊唱生日快樂歌。
演唱會正好是媽媽農曆生日的隔天，全心投入表演的鄧紫棋，不忘為家人送驚喜，帶領全場粉絲唱生日歌，讓媽媽感動落淚。而演唱會尾聲時，鄧紫棋收到巨型蛋糕，對著台下粉絲表白：「今晚的意義非常重大，非常感謝大家陪我度過這麼重要的一場演唱會！第100場也意味著全新篇章的開啟，讓我們一起把今晚變成人生最快樂的一個晚上！」
最後在粉絲的熱情歡呼聲中，鄧紫棋兩度安可，選唱〈Someday ill fly〉勉勵粉絲，此外，鄧紫棋新歌〈桃花諾〉也將正式曝光，搭配黃曉明主演的古典神話大劇《上古情歌》，是鄧紫棋出道首次嘗試中國風的歌曲。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
丹麥王子訪台 克里斯多福班機公開【NOWnews今日新聞】
李毓芬、王柏傑碰出火 共遊花東譜情歌【NOWnews今日新聞】
成就達成 鄧紫棋集滿100場演唱會【NOWnews今日新聞】
女神基因被讚翻 賈永婕揪女兒曬美腿【NOWnews今日新聞】
女兒比帥爸更搶鏡 王力宏曬全家福慶端午【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》