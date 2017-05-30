▲周杰倫睽違四年，宣布要在台北小巨蛋一連舉辦四場演唱會。（圖／杰威爾提供，2017.05.30）

「樂壇天王」周杰倫睽違四年，終於確定9／28起一連四天，要在台北小巨蛋舉辦《地表最強》演唱會，此次是周杰倫第七次世界巡迴演唱會，演出成本突破1.6億，創下周杰倫歷年演唱會成本的最高紀錄。另外，公司表示希望儘可能不讓粉絲向隅，由於周杰倫檔期的關係，台北四場的演出確定不會再加場！

由於舞台場景高規格的設計，在搭建上需要比一般演唱會花更多的時間，去年因申請不到小巨蛋足夠的時間檔期搭建舞台以致台北場延宕至今，而在周杰倫的世界巡迴演唱會中，台北場向來是粉絲公認驚喜最多的一站，不過在演唱會前，唱片公司對此仍不鬆口，僅表示：「台北演唱會的驚喜內容是最高機密！」

▲周杰倫演唱會台北場向來是粉絲公認驚喜最多的一站。（圖／杰威爾提供，2017.05.30）

周杰倫在聽到台北站終於確定檔期的消息後相當開心，迫不及待構思驚喜內容，過去在台北小巨蛋的演唱會都是舉辦三場，場場秒殺，讓搶不到票的粉絲相當扼腕，因此此次宣布連開四場，希望儘可能不讓粉絲向隅。門票於6月17日中午12:00開賣。

▲由於周杰倫檔期的關係，台北四場的演出確定不會再加場。（圖／杰威爾提供，2017.05.30）