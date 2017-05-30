▲郭書瑤出席電腦活動時，透露自己也曾經玩遊戲玩到入迷。（圖／特約記者陳政璋攝，2017.05.30）

郭書瑤最近遠赴大陸趕拍《狼殿下》，今（30）日出席電腦活動，特別解釋被茵聲封為「臭跩瑤」的傳聞，其實是因為大家感情都很好，才敢這樣公開互虧，還說大鶴後來傳了下跪的照片到群組，希望瑤瑤能原諒他，讓瑤瑤哭笑不得。

郭書瑤說，當初在拍《通靈少女》時，比話劇社成員還要早進劇組，因為沒有一起上表演課的關係，所以一開始和大家都不熟，加上慢熱的個性，才被誤會很跩，當時話劇社成員還特別開小組會議討論「瑤瑤怎麼那麼跩」，不過後來混熟之後，大家感情都變很好，事後瑤瑤還開玩笑喊說，「他們在網路霸凌我！」怒喊要退出群組，嚇得大鶴趕緊傳了一張下跪趴在地板上的照片，希望瑤瑤能原諒他。

郭書瑤近期在大陸趕拍《狼殿下》飾演刁蠻公主，劇組的人為了讓她更入戲，真的把她當公主一樣在伺候，不管走到哪後面都有椅子，讓她累了隨時可以坐，讓瑤瑤受寵若驚，但她不改幽默個性，打趣表示，「久了也滿習慣的。」笑翻眾人。

▲郭書瑤在大陸拍《狼殿下》飾演刁蠻公主，私下真的被當公主對待。（圖／特約記者吳政璋攝，2017.05.30）