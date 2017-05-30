▲比莉姊特別在端午節這天到《鐘樓愛人》劇組探班。（圖／東森，2017.05.30）

由周湯豪、孟耿如主演戲劇《鐘樓愛人》端午連假仍加緊腳步拍攝中，雖然沒有放假，但是劇組驚喜連連，百變女王比莉神祕現身替寶貝兒子加油打氣，還帶著水果慰勞所有工作人員，甚至連王彩樺都帶著防蚊液到劇組，讓大家不用再受蚊蟲叮咬之苦啦。

端午連假好暖心，劇中林帥甫飾演周湯豪的同學「龍珠」，他特地在端午節這天帶著粽子到劇組探班，周湯豪說，「林帥甫對於中南部很熟悉，私底下也特別的照顧我，很感謝他。」林帥甫嘴甜回，「有機會跟我的偶像合作，已經感到非常的開心，沒有想過還能夠跟Nick成為好朋友，真的是我人生中最開心的一件事情。」

▲苗可麗、周湯豪、孟耿如、羅北安拍戲現場過佳節。（圖／東森，2017.05.30）

周湯豪與林帥甫就像「閨密」一般，每當周湯豪想吃在地美食時，都會請林帥甫提供意見並幫忙點餐外送，林帥甫笑說，「有一次特地找了一家很有特色的披薩，但因為我本身很怕番茄醬，所以在點餐時叮嚀店員，其中一個披薩不要放番茄醬，但沒想到送來後，五個大披薩居然都沒有番茄醬！」讓周湯豪當下開玩笑說，「你點的是披薩餅皮嗎？請自己全部嗑光光！」



周湯豪與林帥甫除了互約吃美食外，私底下也常聊心事，甚至也常同睡一間房，林帥甫笑說，「我覺得周湯豪在我身邊的時間都比比莉姐還要多了，還希望比莉姐不要吃醋。」