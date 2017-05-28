5月27日，長征五號總設計師李東在京西賓館捧起了全國創新爭先團隊獎。他不是一個人在戰鬥，而代表著中國航天科技集團公司一院的長征五號運載火箭研製團隊。

正是這支平均年齡不到33歲的「小鮮肉」團隊，通過十年的默默奉獻和艱苦攻關，將長征五號火箭送入太空，鑄就了我國運載火箭升級換代的里程碑。

首飛「驚魂」 彰顯自信

2016年11月3日傍晚，長征五號運載火箭佇立在中國文昌航天發射場101工位。按計劃，它將在當晚18時左右實施首飛。

誰也想不到，這個夜晚會如此驚魂，讓親歷者永生難忘。

發射準備階段，第一個插曲來自火箭助推器氧排氣管道。經過現場研究排查，發射窗口被推遲到19點01分。

然而，新的問題接踵而至：芯一級氫氧發動機在預冷過程中，氫泵軸承處的溫度沒有達到起飛標準。

「芯級里液氫容積非常大，必須保證發動機一些部件的溫度冷卻到足夠低，啟動過程中才能確保平穩。」長征五號副總設計師婁路亮後來解釋說。

現場專家和研製團隊鎖進會議室，緊急展開商議。李東卻很從容。他表示，發動機預冷問題事先反覆討論過多次，在合練中也單獨做過試驗，因此有預案準備。

20多分鐘后，團隊拿出了預案範疇內的解決方案。已經撤退到安置點的陳通斌、謝建明等4位芯一級氦配氣台操作手受命返回塔架，迅速對供氣設備進行操作。19點30分左右，發動機預冷問題圓滿解決，發射時間則被推遲到20點40分。

時間在眾人等待中流逝。20點37分，01號指揮員下達口令：「3分鐘準備！」但命令很快被相關操作人員暫停，點火再次延後。接下來，指令幾度被暫停、重置。

當「1分鐘準備」指令再次被叫停，「長五」總體主任設計師何巍表情嚴峻，連問：「怎麼了？怎麼了？」操作人員面面相覷，很多人站了起來。負責控制系統的「長五」副總設計師李學鋒也忍不住起身，搶到前排查看數據。

接下來，出現了中國航天史上罕見的一幕。進入倒計時10秒后，讀秒又被中斷。

然而，李東和「長五」總指揮王珏仍坐在原地，靜觀事態發展。「我們的一線人員都是專業人士，他們很清楚各自負責的工作。對長征五號和我們的團隊，我有信心。」李東說。

婁路亮事後解釋道，屢次暫停倒計時是因為數據傳輸顯示出現了故障，並非火箭本身的原因。操作人員沒有及時得到相關數據，按照規定可以暫停流程。

20點43分，長征五號在等待了163分鐘后終於緩緩升空、出塔、穿入雲霄，約30分鐘后與載荷組合體成功分離，首飛成功。

「這是我們遇到的挑戰和風險最大的一次發射。」王珏感嘆。

回顧驚心動魄的2個多小時，李東表示，發現問題時，年輕團隊判斷準確、處置果斷，尤其是重置倒計時，需要相當大的勇氣。「這是研製團隊技術過硬、有自信心的表現，是年輕一代航天人成熟的表現。」他說。

十年曆練走向成熟