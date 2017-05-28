住房、教育、醫療、養老，這是壓在現代人身上的四座大山。

一般來說，解決了這四大問題，一個家庭就非常幸福；但只要其中一個解決不好，都可能導致家庭財務風險。

5月26日，世界經濟論壇（World Economic Forum）發佈的一份報告稱，2017年出生的人，活到100歲已經不是問題。但問題是，老年人越老越多，養老怎麼辦？

設想一下，一位男性本科畢業22歲參加工作，到60歲退休，期間工作了38個年頭；但是他的養老金可以從61歲取到100歲，結果，繳納養老金的時間比提取養老金的時間還短。

因此，世界經濟論壇的報告警告說，全球「有可能面臨歷史性的養老金危機」，應對這一潛在危機的辦法是，延遲職工退休年齡、獎勵在職期間儲蓄、調整養老金制度等。

今年出生的人，活到100很正常

自從20世紀中葉開始，人類的壽命開始加速延長，平均每5年，壽命就會延長1年。按這種速度發展，今年出生嬰兒的壽命將會超過100歲，也就是說，他們大都能看到2117年的景象。

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▲數據來源：www.100yearlife.com

日本是人均壽命最長的國家，根據加州大學伯克利分校的人類長壽數據顯示，2007年出生的日本人，有一半能活到107歲。

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▲數據來源：加州大學伯克利分校

除了壽命延長之外，低出生率進一步導致了全球的老齡化程度。如今全球65歲以上人口為6億，到了2050年，這一年齡段人數將高達21億。

一方面人類越來越長壽、老齡化越來越嚴重；但與此同時，有一半的老年人卻沒有養老金，而且在現在長期投資回報率低、生活成本高企的情況下，人類未來將面臨養老危險。

一般來說，一個人退休后的養老金主要有幾個部分構成：政府層面的養老金制度；企業層面的養老金制度；個人存款。

但是，據世界經濟論壇數據顯示，全球有50%的勞動人口在養老制度不太規範的部門和企業工作；同時，有48%的適齡人口無法拿到退休金。此外，目前3%～5%的長期股權投資回報率以及1%～3%的長期債券投資回報率都低於歷史平均水平，加之越來越高的物價，都使得人們投資和存錢難度加大，也都進一步加深養老危機。

因此，全球的養老金（包括政府養老金、企業年金、個人投資、個人存款等）缺口在增加。目前，大多數國家的退休年齡都在60歲～70歲之間，如果假設人們過了退休年齡后都不會繼續工作，那麼，全球養老金缺口每年將以5%的速度增長，截至2050年，缺口將達到400萬億美元。其中，中國和印度這兩個人口最多國家養老金缺口增速最快，而美國的養老金缺口金額最大，到2050年將達到137萬億美元。

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▲8個國家養老金缺口數據（數據來源：世界經濟論壇）

美國老年人不敢享受天倫之樂

對大多數人來說，年輕時努力奮鬥，讓自己的資產和現金不斷累積，等退休之後，這些財富加上每月的退休金，能夠保證一個輕鬆愜意、無憂無慮的晚年。所以，一般來說，退休之後的日子就是花錢的日子。

但是目前，美國的老年人卻不敢花錢。理財軟體公司United Income對密歇根大學相關調查數據的分析顯示，年齡在60歲以上的美國人平均每年削減開支2.5%，10年裡開支削減幅度達到20%左右。United Income的首席執行官Matt Fellowes稱，經通脹因素調整后，如今邁入80歲的美國退休者比他們在六七十歲時更富有。

其他研究發現，富裕的美國老年人正在存錢。2016年，《理財日報》（Journal of Financial Planning）的一項研究發現，美國最富有的五分之一退休者的實際支出比安全支出水平少53%。

研究人員研究了所有可能導致富裕退休者不敢花錢的理由，其中包括希望留下遺產的強烈願望以及對未來醫療需求的擔心等。害怕現金過早用光的擔憂情緒是其中一大動機。

世界經濟論壇：建議延遲退休

為應對未來可能發生的養老金缺口危機，世界經濟論壇提出了幾條建議，其中包括修改退休年齡延遲到70歲。

其實，過了退休年齡以後繼續工作也是全球大趨勢，據英國就業與退休保障部門統計，截至2015年，65歲以後還在工作的人數是1995年時的兩倍。

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▲數據來源：英國就業與退休保障部門

而在中國，延遲退休也是人們熱議的問題。2015年12月，由中國社會科學院人口與勞動經濟研究所及社會科學文獻出版社共同主辦的《人口與勞動綠皮書：中國人口與勞動問題報告No.16》發佈。綠皮書建議，按照並軌先行、漸進實施和彈性機制的原則逐步延遲退休年齡。具體建議如下：

首先，實現養老金制度並軌，將退休年齡歸為兩類：職工養老保險領取年齡和居民養老保險領取年齡；

其次，職工養老保險的退休年齡改革方案分兩步走。第一步：2017年完成養老金制度並軌時，取消女幹部和女工人的身份區別，將職工養老保險的女性退休年齡統一規定為55歲。第二步：從2018年開始，女性退休年齡每3年延遲1歲，男性退休年齡每6年延遲1歲，直至2045年同時達到65歲。

再次，居民養老保險的退休年齡從2033年開始每3年延遲1歲，直至2045年完成。

聽說要延遲退休，很多人當然不樂意。不過目前延遲退休政策還沒有定下來。今年3月1日，在國新辦舉行的就業和社會保障有關情況新聞發佈會上，人力資源和社會保障部部長尹蔚民表示：

延遲退休年齡政策是一項重大的經濟社會政策，涉及到每一個人的切身利益。這項政策對於應對人口老齡化的背景下，人力資源有效地開發利用、養老保險可持續發展，都有著非常重要的作用。但是由於這項政策直接涉及到每個人的切身利益，所以我們在制定政策時，會非常穩慎地來把握。

此外，世界經濟論壇還建議，政府應當出台相應政策鼓勵老百姓存錢，並幫助人們認識到自己今後將得到多少退休金，這些退休金能否符合自己的目標，從而從現在起就養成未雨綢繆的習慣。

（來源：每日經濟新聞）