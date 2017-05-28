第1頁走向低齡化 兒童教育機器人存在發展潛力

二胎政策開放以來，教育機器人變得越來越炙手可熱，教育一類的機器人產品變成了學校和家庭的教育幫手。在國外，機器人教育一直是個熱點:早在1994年麻省理工學院(MIT)就設立了"設計和建造LEGO機器人"課程(Martin) ，目的是提高工程設計專業學生的設計和創造能力，嘗試機器人教育與理科實驗的整合;麻省理工學院媒體實驗室"終身幼兒園"項目小組開發了各種教學工具，通過與著名積木玩具商樂高公司的緊密合作，該項目組開發出可編程的樂高玩具，幫孩子們學會在數字時代怎樣進行設計活動。同時，國外的一些智能機器人實驗室也有相應的機器人教育研究的內容。

近年來我國的機器人教育有了很大的發展。教育機器人逐步成為中小學技術課程和綜合實踐課程的良好載體。教育機器人與學科教育相結合，可以幫 助科學、數學、力學等等學科的教學，在國內已經有學者提出機器人與理科教學整合的想法。但是，教育假期人仍然存在著不可忽視的問題。

目前，機器人教育已經越來越被人們所關注，機器人教育的各項活動也在學校中得到一定程度的開展，但是所存在的問題也不容忽視:

1.機器人教育的教學目標尚欠科學。小學、初 中、高中機器人教學的分階段目標的劃分不夠明確與合理，導致相關教材的區分度低、特色不強。

2.缺乏科學規劃與教學設計。目前機器人教學的"教材"質量不高，大多屬於"產品說明書"或"用戶指南"式的，缺少課程與教學專家的參與和指導。

3.教育機器人產品缺少規範。目前教育機器人的品牌十分繁雜，並且大多自成體系，互不兼容，開放度低。另一方面，適應於不同學段的性能價格比高的教育機器人產品卻很少。

4.教育行政部門不夠重視，缺少從教育視角進行的研究。當前中小學機器人教育的開展，在一定程度上是由教育機器人企業在推動。雖然企業在初期為此做出的貢獻應當予以肯定，但是隨著機器人教育的逐漸深入與普及，目前亟需教育行政部門、教學研究機構給予充分的關注、協調與引導。